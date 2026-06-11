ペットボトルキャップ再資源化の取り組み（RIN）で「第35回兵庫県環境にやさしい事業者賞」を受賞

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（兵庫県、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、兵庫県主催の「第35回 兵庫県環境にやさしい事業者賞」を受賞しました。

これに伴い、2026年6月2日（火）に表彰式に参加しました。

（左から）当社プラスチックカンパニー 千葉、兵庫県環境部 部長 上西氏、当社プラスチックカンパニー課長 住宮

同賞は、環境保全・創造活動や環境学習の推進、環境配慮型商品の製造・販売・サービスの提供、リサイクル活動など、環境に配慮した事業活動を積極的に展開している事業者を表彰する制度です。

当社プラスチックカンパニーでは、国内で年間約37億個の飲料キャップを生産するとともに、使用済みペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせる、プラスチックリサイクルプロジェクト（以下 RIN）を推進しています。

RINでは、尼崎市と「プラスチックキャップの循環資源の促進に関する連携協定(https://www.yamamura.co.jp/news/3481)」を締結し、尼崎市環境部と共同で、市内の全小学校にペットボトルキャップ回収BOXを設置しました。現在は、回収BOXを通じてペットボトルキャップの回収を行い、キャップの再資源化および再製品化に取り組んでいます。

本受賞は、尼崎市との取り組みに加え、日本初となる「酒類飲料キャップにおける水平リサイクルの実証実験(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/20241129_CMS0427.pdf)」の実施が高く評価されました。

今後もRINの活動を通じてペットボトルキャップリサイクルの普及に向けた活動を行ってまいります。

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

■本件に関するお問い合わせ先

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー アースケア・ファーマキット推進グループ

TEL: 06-4300-6300

E-mail：earthcare@yamamura.co.jp

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）