ベビカムが1枚から応募できるハンドメイドコンテスト「グラニースクエアコンテスト」を6月10日より開催！初心者歓迎、ハンドメイドグッズや家電などの副賞も。忙しい子育て中の「夢中になれる時間」を応援
1枚のグラニースクエアを通して、ハンドメイドで心整う時間を応援
妊娠・出産・育児のコミュニティサイト「ベビカム」（運営：ベビカム株式会社）は、妊娠中・育児中の方のハンドメイド作品を募集するハンドメイドコンテスト第3弾 「グラニースクエアコンテスト」 を開催します。
募集期間：2026年6月10日（水）～6月30日（火）23:59
「完成させること」よりも「編む時間」を大切に。
今回のコンテストでは、グラニースクエア1ピース（1枚）を募集し、作品から伝わる想いやストーリー、制作の中で感じた“ハンドメイド時間”の実感、色使いやデザインの独自性を評価します。
早い方なら10分、15分ほどで編める小さなモチーフだからこそ、初心者でも気軽に挑戦しやすく、忙しい毎日の中でも隙間時間で「夢中になれる体験」「心が整う時間」の創出を応援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351952/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351952/images/bodyimage2】
コンテスト開催の背景
妊娠中や育児中は、自分のためだけに使える時間がどうしても細切れになりがちです。
そんな毎日の中でも、かぎ針一本と糸があれば、その瞬間だけは「ママ・パパ」でも「妻・夫」でもない、自分に戻れる時間を持つことができます。
第3弾となる今回のハンドメイドコンテストは、小さくても立派な1作品となる「グラニースクエア1ピース（1枚）」に着目しました。
ベビカムは本コンテストを通じて、忙しく孤独も感じやすい今の時代に必要な「心が整い、誰かとつながる」時間をつくりたいと考えています。
コンテストの特徴
本コンテストでは、単に編み物の技術を競うのではなく、作品の背景にある気持ちやエピソードも含めて評価することを特徴としています。
審査では、作品から伝わる「想い」や「ストーリー」、制作の中で感じた「ハンドメイド時間」の実感、そして色使いやデザインの独自性を大切にします。技術の高さだけに偏らないことで、初心者の方や、久しぶりに編み物に触れる方にも参加しやすいコンテストを目指しています。
また、募集作品を「グラニースクエア1ピース（1枚）」としたことで、完成作品の大きさにとらわれず、短時間でも参加できる形式としました。
早い方なら10分、15分ほどで編める1枚だからこそ、忙しい日々の隙間時間でも挑戦しやすく、ハンドメイド初心者にとっても最初の一歩を踏み出しやすい企画になっています。
初心者も安心。一緒に編んでみるライブ「あみあみ会」を実施
募集期間中は、参加者同士が一緒に編む時間を共有できるライブ配信「みんなで一緒に編んでみよう！あみあみ会」 を開催します。
開催日：
6月15日（月）13:00～14:00
6月22日（月）19:00～20:00
6月29日（月）19:00～20:00（※予定）
Zoomでの実施を予定しており、その場で分からないところを質問したり、「今ここまで編めた」と進捗を見せ合える交流の場として展開します。
ひとりでチャレンジするとつまずきやすい箇所も、不安がある方も、「一緒に編む」体験を通じてコンテスト参加へのハードルを下げ、コミュニティとしてのつながりも育んでいきます。
表彰部門
本コンテストでは、さまざまな立場や想いを肯定できるよう、以下の7部門を設けています。
・ベビカム賞
今回のコンテストのコンセプトをもっとも体現し、多くの共感を呼んだ1枚に。
・技術賞
丁寧な編み目や、美しい仕上がりの作品に贈られる賞。
・デザイン賞
色合わせや糸の選び方、モチーフなど、感性が光る作品に贈られる賞。
・頑張った賞
完璧じゃなくても素敵。育児や家事の合間に、少しずつ自分と向き合った時間をたたえる賞。
・愛情賞
子どもや家族、大切な人への想いがあふれる作品・エピソードに贈られる賞。
・ファーストチャレンジ賞
このコンテストをきっかけに、初めてグラニースクエアに挑戦した方へ。「最初の一歩」を応援する賞です。
・ウェルカムベビー賞
現在妊娠中の方が対象。赤ちゃんを待つ気持ちや、新しい命への想いが込められた1枚に贈られる賞です。
受賞者決定は、参加者の投票で決まる受賞ライブイベントで！
コンテストの受賞者は、ライブイベントで発表！
ライブイベントでは、参加者限定プレゼントも予定しており、妊婦さん・ママたちが気軽に集える時間を準備中です。
詳細は後日発表します。
開催日：
2026年7月9日（木）19:00～20:00（※予定）
副賞も豪華！
受賞者には、ハンドメイド時間がもっと楽しくなるアイテムや、妊娠中・育児中の暮らしにうれしいアイテムなどの副賞を用意しています。
応募方法（3ステップで簡単！）
[1] 作品を撮影（スマホOK）
[2] ベビカムひろばにログインし、カテゴリ「#グラニースクエア」 を選んで投稿
[3] 他の参加者の作品にもコメントして楽しみましょう♪
過去に作った作品での応募も可能です。
応募はどなたでも無料です。
※応募はこちらから（https://www.babycome.ne.jp/ja/?memberpage=add_blog）
開催概要
名称：ベビカム ハンドメイドコンテスト第3弾「グラニースクエアコンテスト」
募集期間：2026年6月10日（水）～6月30日（火）23:59
結果発表：2026年7月中旬予定
応募対象：グラニースクエア1ピース（サイズ規定なし・スクエア指定）
ライブ配信（あみあみ会）予定日：2026年6月15日、6月22日、6月29日
応募方法：ベビカムひろばから投稿
参加費：無料
過去のハンドメイドコンテストの様子
ベビカムでは、これまでもハンドメイドコンテストを開催してきました。
過去のコンテストの様子や受賞作品、ライブ配信の様子は、以下のページや動画からご覧いただけます。
・ベビカム クリスマスハンドメイドコンテスト2025【受賞作品発表】
https://www.company.babycome.jp/xmashmawardprize2025
・投票で決まる感動の瞬間｜クリスマスハンドメイドコンテスト受賞ライブダイジェスト【ベビカム】
https://youtu.be/zEFEW0A0Oxc?si=0LQnzKOrRLApIdHJ
【ベビカム株式会社について】
ベビカム株式会社は、1996年設?、1998年から妊娠?出産?育児を?援するコミュニティサイト「ベビカム」を運営する企業です。現在、会員数は約35万?で、30年近くに渡り?本最?級の妊娠?育児コミュニティとして、妊婦さんや?育て家庭に寄り添う情報提供と交流の場づくりを続けています。
主な事業
＜情報?コミュニティ事業＞
ベビカム株式会社の中核事業は、自社のメディア「ベビカム」を中心に、妊娠?出産?育児に関する情報提供と、ユーザー同?が悩みや経験を共有できるコミュニティの運営です。
専?家とのネットワークを活かし、信頼性の?いコンテンツ提供に加え、家族の不安を軽減し、笑顔を増やすサービス開発に取り組んでいます。
ベビカムでのリサーチの活動は、 キッズデザイン賞 審査委員長特別賞・社会貢献メディア賞を受賞しており、各分野の大手企業との商品開発やマーケティング等のコラボ活動も手がけています。
コロナ禍においては、いち早くオンラインで両親学級を開催し、参加者は500組を超え、病院にもその仕組みを提供。さらに、妊婦さん＆ママたちに向けて、オンラインによるLIVEや、RADIOの配信を行ない、初めての子育てに戸惑うママたちと繋がり、不安を安心に変えられる場として展開しました。
近年は、AIを活用した妊娠・育児サポートサービス「ベビカムAIアシスタント」など、新たな技術を取り入れた支援を積極的に推進しています。
＜連携??援事業＞
自社のメディアの事業のほかに、企業や自治体等に対してさまざまなビジネス連携を行っています。
本田技研工業のコミュニティ企画・運営をはじめ、 数多くの企業に向けて、 ベビカムでのコミュニティ運営の経験とノウハウをもとに、コミュニティの企画コンサルティング、 制作、 マーケティング、 運営サービス等を提供しています。
また、?治体、医療機関、出版社、関連団体などと連携し、?育て家庭に向けた啓発や、目的に応じたコミュニティ運営、マーケティング?援、教育?情報サービスの企画開発を?っています。?活者の声が集まる基盤を活かし、認知向上、調査、イベント、教材開発、啓発施策等まで?貫して?援できる点が特?です。
＜自社サイト等＞
コーポレートサイト: https://www.company.babycome.jp/
コミュニティサイト: https://www.babycome.ne.jp/
ベビカムAIアシスタント: https://www.company.babycome.jp/aibeta
ベビチューブ: https://www.youtube.com/@Babytube123
ベビカム公式Instagram: https://www.instagram.com/babycomejp/
ベビカム ハンドメイド部 Instagram: https://www.instagram.com/babycome_handmade_club/
note「世界の?仕事」: https://note.com/babycome_hm/n/n9b4820f91ca2
＜代表略歴＞
安西正育（アンザイマサヤス）
1982年 慶應義塾?学?学部卒業。
1984年 九州芸術?科?学?学院修了。
1984年 ?本ユニシス?社。CG、CAD/CAM分野のシステム設計?開発に従事。
1988年 アップル?社。マルチメディア担当マネージャとしてマーケティング、タイトルプロデュース、開発?援等を担当。
1996年 デジタルブティック（現 ベビカム株式会社）設?。
1998年 妊娠?出産?育児コミュニティ「ベビカム」運営開始。
現 ベビカム株式会社 代表取締役。
ベビカム株式会社 https://www.company.babycome.jp/
設立：1996年2月20日
資本金：8000万円
代表者： 代表取締役 安西正育
所在地： 東京都千代田区麹町2-10-3 エキスパートオフィス麹町
本リリースに関するお問い合わせ先
https://www.company.babycome.jp/contact-8
配信元企業：ベビカム株式会社
妊娠・出産・育児のコミュニティサイト「ベビカム」（運営：ベビカム株式会社）は、妊娠中・育児中の方のハンドメイド作品を募集するハンドメイドコンテスト第3弾 「グラニースクエアコンテスト」 を開催します。
募集期間：2026年6月10日（水）～6月30日（火）23:59
「完成させること」よりも「編む時間」を大切に。
今回のコンテストでは、グラニースクエア1ピース（1枚）を募集し、作品から伝わる想いやストーリー、制作の中で感じた“ハンドメイド時間”の実感、色使いやデザインの独自性を評価します。
早い方なら10分、15分ほどで編める小さなモチーフだからこそ、初心者でも気軽に挑戦しやすく、忙しい毎日の中でも隙間時間で「夢中になれる体験」「心が整う時間」の創出を応援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351952/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351952/images/bodyimage2】
コンテスト開催の背景
妊娠中や育児中は、自分のためだけに使える時間がどうしても細切れになりがちです。
そんな毎日の中でも、かぎ針一本と糸があれば、その瞬間だけは「ママ・パパ」でも「妻・夫」でもない、自分に戻れる時間を持つことができます。
第3弾となる今回のハンドメイドコンテストは、小さくても立派な1作品となる「グラニースクエア1ピース（1枚）」に着目しました。
ベビカムは本コンテストを通じて、忙しく孤独も感じやすい今の時代に必要な「心が整い、誰かとつながる」時間をつくりたいと考えています。
本コンテストでは、単に編み物の技術を競うのではなく、作品の背景にある気持ちやエピソードも含めて評価することを特徴としています。
審査では、作品から伝わる「想い」や「ストーリー」、制作の中で感じた「ハンドメイド時間」の実感、そして色使いやデザインの独自性を大切にします。技術の高さだけに偏らないことで、初心者の方や、久しぶりに編み物に触れる方にも参加しやすいコンテストを目指しています。
また、募集作品を「グラニースクエア1ピース（1枚）」としたことで、完成作品の大きさにとらわれず、短時間でも参加できる形式としました。
早い方なら10分、15分ほどで編める1枚だからこそ、忙しい日々の隙間時間でも挑戦しやすく、ハンドメイド初心者にとっても最初の一歩を踏み出しやすい企画になっています。
初心者も安心。一緒に編んでみるライブ「あみあみ会」を実施
募集期間中は、参加者同士が一緒に編む時間を共有できるライブ配信「みんなで一緒に編んでみよう！あみあみ会」 を開催します。
開催日：
6月15日（月）13:00～14:00
6月22日（月）19:00～20:00
6月29日（月）19:00～20:00（※予定）
Zoomでの実施を予定しており、その場で分からないところを質問したり、「今ここまで編めた」と進捗を見せ合える交流の場として展開します。
ひとりでチャレンジするとつまずきやすい箇所も、不安がある方も、「一緒に編む」体験を通じてコンテスト参加へのハードルを下げ、コミュニティとしてのつながりも育んでいきます。
表彰部門
本コンテストでは、さまざまな立場や想いを肯定できるよう、以下の7部門を設けています。
・ベビカム賞
今回のコンテストのコンセプトをもっとも体現し、多くの共感を呼んだ1枚に。
・技術賞
丁寧な編み目や、美しい仕上がりの作品に贈られる賞。
・デザイン賞
色合わせや糸の選び方、モチーフなど、感性が光る作品に贈られる賞。
・頑張った賞
完璧じゃなくても素敵。育児や家事の合間に、少しずつ自分と向き合った時間をたたえる賞。
・愛情賞
子どもや家族、大切な人への想いがあふれる作品・エピソードに贈られる賞。
・ファーストチャレンジ賞
このコンテストをきっかけに、初めてグラニースクエアに挑戦した方へ。「最初の一歩」を応援する賞です。
・ウェルカムベビー賞
現在妊娠中の方が対象。赤ちゃんを待つ気持ちや、新しい命への想いが込められた1枚に贈られる賞です。
受賞者決定は、参加者の投票で決まる受賞ライブイベントで！
コンテストの受賞者は、ライブイベントで発表！
ライブイベントでは、参加者限定プレゼントも予定しており、妊婦さん・ママたちが気軽に集える時間を準備中です。
詳細は後日発表します。
開催日：
2026年7月9日（木）19:00～20:00（※予定）
副賞も豪華！
受賞者には、ハンドメイド時間がもっと楽しくなるアイテムや、妊娠中・育児中の暮らしにうれしいアイテムなどの副賞を用意しています。
応募方法（3ステップで簡単！）
[1] 作品を撮影（スマホOK）
[2] ベビカムひろばにログインし、カテゴリ「#グラニースクエア」 を選んで投稿
[3] 他の参加者の作品にもコメントして楽しみましょう♪
過去に作った作品での応募も可能です。
応募はどなたでも無料です。
※応募はこちらから（https://www.babycome.ne.jp/ja/?memberpage=add_blog）
開催概要
名称：ベビカム ハンドメイドコンテスト第3弾「グラニースクエアコンテスト」
募集期間：2026年6月10日（水）～6月30日（火）23:59
結果発表：2026年7月中旬予定
応募対象：グラニースクエア1ピース（サイズ規定なし・スクエア指定）
ライブ配信（あみあみ会）予定日：2026年6月15日、6月22日、6月29日
応募方法：ベビカムひろばから投稿
参加費：無料
過去のハンドメイドコンテストの様子
ベビカムでは、これまでもハンドメイドコンテストを開催してきました。
過去のコンテストの様子や受賞作品、ライブ配信の様子は、以下のページや動画からご覧いただけます。
・ベビカム クリスマスハンドメイドコンテスト2025【受賞作品発表】
https://www.company.babycome.jp/xmashmawardprize2025
・投票で決まる感動の瞬間｜クリスマスハンドメイドコンテスト受賞ライブダイジェスト【ベビカム】
https://youtu.be/zEFEW0A0Oxc?si=0LQnzKOrRLApIdHJ
【ベビカム株式会社について】
ベビカム株式会社は、1996年設?、1998年から妊娠?出産?育児を?援するコミュニティサイト「ベビカム」を運営する企業です。現在、会員数は約35万?で、30年近くに渡り?本最?級の妊娠?育児コミュニティとして、妊婦さんや?育て家庭に寄り添う情報提供と交流の場づくりを続けています。
主な事業
＜情報?コミュニティ事業＞
ベビカム株式会社の中核事業は、自社のメディア「ベビカム」を中心に、妊娠?出産?育児に関する情報提供と、ユーザー同?が悩みや経験を共有できるコミュニティの運営です。
専?家とのネットワークを活かし、信頼性の?いコンテンツ提供に加え、家族の不安を軽減し、笑顔を増やすサービス開発に取り組んでいます。
ベビカムでのリサーチの活動は、 キッズデザイン賞 審査委員長特別賞・社会貢献メディア賞を受賞しており、各分野の大手企業との商品開発やマーケティング等のコラボ活動も手がけています。
コロナ禍においては、いち早くオンラインで両親学級を開催し、参加者は500組を超え、病院にもその仕組みを提供。さらに、妊婦さん＆ママたちに向けて、オンラインによるLIVEや、RADIOの配信を行ない、初めての子育てに戸惑うママたちと繋がり、不安を安心に変えられる場として展開しました。
近年は、AIを活用した妊娠・育児サポートサービス「ベビカムAIアシスタント」など、新たな技術を取り入れた支援を積極的に推進しています。
＜連携??援事業＞
自社のメディアの事業のほかに、企業や自治体等に対してさまざまなビジネス連携を行っています。
本田技研工業のコミュニティ企画・運営をはじめ、 数多くの企業に向けて、 ベビカムでのコミュニティ運営の経験とノウハウをもとに、コミュニティの企画コンサルティング、 制作、 マーケティング、 運営サービス等を提供しています。
また、?治体、医療機関、出版社、関連団体などと連携し、?育て家庭に向けた啓発や、目的に応じたコミュニティ運営、マーケティング?援、教育?情報サービスの企画開発を?っています。?活者の声が集まる基盤を活かし、認知向上、調査、イベント、教材開発、啓発施策等まで?貫して?援できる点が特?です。
＜自社サイト等＞
コーポレートサイト: https://www.company.babycome.jp/
コミュニティサイト: https://www.babycome.ne.jp/
ベビカムAIアシスタント: https://www.company.babycome.jp/aibeta
ベビチューブ: https://www.youtube.com/@Babytube123
ベビカム公式Instagram: https://www.instagram.com/babycomejp/
ベビカム ハンドメイド部 Instagram: https://www.instagram.com/babycome_handmade_club/
note「世界の?仕事」: https://note.com/babycome_hm/n/n9b4820f91ca2
＜代表略歴＞
安西正育（アンザイマサヤス）
1982年 慶應義塾?学?学部卒業。
1984年 九州芸術?科?学?学院修了。
1984年 ?本ユニシス?社。CG、CAD/CAM分野のシステム設計?開発に従事。
1988年 アップル?社。マルチメディア担当マネージャとしてマーケティング、タイトルプロデュース、開発?援等を担当。
1996年 デジタルブティック（現 ベビカム株式会社）設?。
1998年 妊娠?出産?育児コミュニティ「ベビカム」運営開始。
現 ベビカム株式会社 代表取締役。
ベビカム株式会社 https://www.company.babycome.jp/
設立：1996年2月20日
資本金：8000万円
代表者： 代表取締役 安西正育
所在地： 東京都千代田区麹町2-10-3 エキスパートオフィス麹町
本リリースに関するお問い合わせ先
https://www.company.babycome.jp/contact-8
配信元企業：ベビカム株式会社
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