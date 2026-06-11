世界身元（ID）検証市場、2032年に62.31億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）9.5％で成長（2026～2032年）
LP Information株式会社（本社：東京都）が発表した最新の「世界身元（ID）の検証市場の成長予測2026～2032」は、信頼性の高い過去のデータを基に、2025年の全球身元（ID）の検証市場の販売実績を体系的に分析し、2026年から2032年までの業界の将来予測を詳細に行っている。本報告書では、地域別・市場セグメント別・細分分野別で、詳細な市場規模分析と将来展望が示されている。
本報告書は、単なるデータ提示にとどまらず、業界の深い洞察を提供することに注力しており、全球身元（ID）の検証市場の全体構造を包括的に分析し、製品細分化、競争状況、企業収益とシェア分布、最新動向、M&A活動といった重要なトレンドを明確に示しています。また、主要な全球身元（ID）の検証の製品ポートフォリオ、技術力、市場戦略、競争ポジション、地理的カバー範囲を重点的に分析することで、急速に進化する市場における各プレイヤーのコアコンピタンスと独自のポジショニングを正確に把握するための支援を目的としている。
本レポートの主な論点：
LP Information調査チームの「世界身元（ID）の検証市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589037/identity--id--verification）によれば、2025年の世界身元（ID）の検証市場規模は32.81億米ドルから、2032年には62.31億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は9.5％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352074/images/bodyimage1】
ID（身元）検証（Identity Verification）の主要トレンドは、AIベースの製品、クラウドおよびモバイル技術、生体認証、AML（アンチ・マネー・ローンダリング：資金洗浄対策）関連製品である。
検証分野はしばらく前から活況を呈しており、COVID-19パンデミックはさらなる需要加速をもたらし、より多くの人々がオンラインで取引を行うようになった。過去数年間を振り返ると、ID検証市場は、数年にわたる急速な拡大の後、落ち着きを取り戻し始めている。経済減速圧力により下流のユーザーがソフトウェア支出を削減するという背景のもと、ID検証市場の成長率は2023年以降鈍化している。
ID検証の世界主要プレーヤーには、Jumio、Thales、Okta、Socure、Truliooなどが含まれる。トップ5社で世界市場の34%以上を占めている。北米が最大市場であり、そのシェアは約 42%、次いで欧州が 37% のシェアを占めている。
タイプ別では、ソフトウェアが最大セグメントであり、54% を占めている。用途別では、小売およびEコマース（Retail and Ecommerce） が 29% のシェアを有している。
本レポートでは、身元（ID）の検証市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Software、Services
用途別セグメンテーション：BFSI、Retail and Ecommerce、Tele and Gaming、Healthcare and Transport、Other
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや、各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されている：Okta、Jumio、Thales、Entrust、Prove、Trulioo、Sumsub、GBG Plc、ID.me、IDEMIA、Socure、IDnow、Persona、Veriff、AU10TIX、Lightico、Ondato、Signicat、Shufti Pro、Smile ID、iDenfy
本報告書は、単なるデータ提示にとどまらず、業界の深い洞察を提供することに注力しており、全球身元（ID）の検証市場の全体構造を包括的に分析し、製品細分化、競争状況、企業収益とシェア分布、最新動向、M&A活動といった重要なトレンドを明確に示しています。また、主要な全球身元（ID）の検証の製品ポートフォリオ、技術力、市場戦略、競争ポジション、地理的カバー範囲を重点的に分析することで、急速に進化する市場における各プレイヤーのコアコンピタンスと独自のポジショニングを正確に把握するための支援を目的としている。
本レポートの主な論点：
LP Information調査チームの「世界身元（ID）の検証市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589037/identity--id--verification）によれば、2025年の世界身元（ID）の検証市場規模は32.81億米ドルから、2032年には62.31億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は9.5％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352074/images/bodyimage1】
ID（身元）検証（Identity Verification）の主要トレンドは、AIベースの製品、クラウドおよびモバイル技術、生体認証、AML（アンチ・マネー・ローンダリング：資金洗浄対策）関連製品である。
検証分野はしばらく前から活況を呈しており、COVID-19パンデミックはさらなる需要加速をもたらし、より多くの人々がオンラインで取引を行うようになった。過去数年間を振り返ると、ID検証市場は、数年にわたる急速な拡大の後、落ち着きを取り戻し始めている。経済減速圧力により下流のユーザーがソフトウェア支出を削減するという背景のもと、ID検証市場の成長率は2023年以降鈍化している。
ID検証の世界主要プレーヤーには、Jumio、Thales、Okta、Socure、Truliooなどが含まれる。トップ5社で世界市場の34%以上を占めている。北米が最大市場であり、そのシェアは約 42%、次いで欧州が 37% のシェアを占めている。
タイプ別では、ソフトウェアが最大セグメントであり、54% を占めている。用途別では、小売およびEコマース（Retail and Ecommerce） が 29% のシェアを有している。
本レポートでは、身元（ID）の検証市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Software、Services
用途別セグメンテーション：BFSI、Retail and Ecommerce、Tele and Gaming、Healthcare and Transport、Other
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや、各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されている：Okta、Jumio、Thales、Entrust、Prove、Trulioo、Sumsub、GBG Plc、ID.me、IDEMIA、Socure、IDnow、Persona、Veriff、AU10TIX、Lightico、Ondato、Signicat、Shufti Pro、Smile ID、iDenfy