ユニークでとっても愛らしい絵本の世界！親子で楽しめる『パンどろぼう展』が7/12(日)まで新潟市万代シテイBP2で開催！

パンどろぼうとは？

パンどろぼうとは、絵本作家の柴田ケイコ氏による人気絵本シリーズ。意外性のある絵や展開が子どもから大人まで楽しめる作品です。

まちのパンやから サササッと とびだす ひとつのかげ。パンが パンをかついで にげていきます。

「おれは パンどろぼう。おいしいパンを さがしもとめる おおどろぼうさ」

パンに包まれた、その正体とはーーー！？お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件を巻き起こす！

ユニークでとっても愛らしい世界を描いた『パンどろぼう展』が5/22(金)～7/12(日)まで新潟市万代シテイBP2 1階にて

開催されます。





見どころ満載の絵本の世界！本展では、シリーズ第7巻までの絵本全ページ、150点を超える原画の公開をはじめ、ラフスケッチやキャラクターデザイン、イラストに対するコメントなども展示予定です。さらに絵本の中の印象的なシーンに入り込める、多数のフォトスポットや展覧会記念グッズの販売など、お子さまから大人まで親子ご一緒にお楽しみいただけます。『パンどろぼう展』公式サイトはこちら https://www.pandorobou-ten.com『パンどろぼう展 新潟会場』会場：万代シテイ ビルボードプレイス BP２１階 特設会場 (新潟市中央区八千代2-5-7)会期：2026年5月22日(金)～7月12日(日)時間：10:00-19:00 ※最終入場は、18:30まで▼開催詳細、チケット(入場券)に関することはこちらhttps://www.ohbsn.com/event/pandorobou-ten/▼お問合せ・BSNイベントダイヤルE-mail: jigyo@bsn-niigata.co.jpTEL: 025-247-0900（平日9:30～17:30）・株式会社ライブポートTEL: 025-278-7922（平日9:30～17:30）【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352095/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352095/images/bodyimage2】

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