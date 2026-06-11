線路建設＆更新作業用列車の世界市場2026年、グローバル市場規模（新規建設設備、更新設備）・分析レポートを発表
2026年6月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「線路建設＆更新作業用列車の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、線路建設＆更新作業用列車のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
線路建設＆更新作業用列車市場は、2024年時点で世界市場規模が5億5400万米ドルに達しており、2031年には7億2200万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.9％と見込まれており、鉄道インフラ整備需要の拡大や老朽化した鉄道設備更新需要が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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線路建設＆更新作業用列車は、鉄道軌道の建設、保守、更新作業を行うために設計された特殊鉄道車両です。これらの車両は、レール敷設、枕木交換、バラスト整備、軌道更新などの作業を効率的に実施するために利用されており、鉄道インフラ管理において重要な役割を果たしています。
高速かつ高精度な作業が可能であり、鉄道運行の安全性と効率性向上に貢献しています。近年では、自動化技術や高性能制御技術の導入によって、作業効率と保守品質が大幅に向上しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における鉄道インフラ投資拡大、高速鉄道建設需要増加、既存鉄道路線老朽化対策が挙げられています。特に都市化進展に伴う都市鉄道整備や高速鉄道網拡大が市場成長を牽引しています。また、鉄道輸送需要増加によって軌道保守重要性が高まっており、高性能更新設備導入が進んでいます。
さらに、自動化技術導入による保守作業効率向上や安全性向上も市場成長を後押ししています。一方で、大型設備導入コストや保守費用の高さ、専門技術者不足などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、新規建設設備と更新設備の2種類に区分されています。新規建設設備は新線建設や高速鉄道路線整備向けに利用されており、大規模インフラ投資増加に伴って需要が拡大しています。一方、更新設備は既存路線保守や老朽化設備更新用途で利用されており、成熟市場を中心に安定した需要があります。
用途別では、重鉄道向けが最大市場を形成しており、高速鉄道や長距離鉄道向け需要が市場を支えています。また、都市鉄道分野でも地下鉄や都市交通網拡大に伴って需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、インド、日本では高速鉄道建設や都市鉄道整備が進んでおり、市場成長を牽引しています。欧州市場では、ドイツ、フランス、英国を中心に既存鉄道網更新需要が高く、高性能保守設備への需要が安定しています。
北米市場では、貨物鉄道保守需要や都市交通インフラ整備が市場成長を支えています。また、中東地域では新規鉄道建設計画が進行しており、南米やアフリカ地域でも鉄道インフラ近代化需要増加が期待されています。
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市場競争は比較的集中しており、主要企業は高性能化、自動化、省エネルギー化を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Plasser & Theurer、CREC、Harsco、Geismar、Matisa、Salcef Group、Kirow、Weihuaなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「線路建設＆更新作業用列車の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、線路建設＆更新作業用列車のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
線路建設＆更新作業用列車市場は、2024年時点で世界市場規模が5億5400万米ドルに達しており、2031年には7億2200万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.9％と見込まれており、鉄道インフラ整備需要の拡大や老朽化した鉄道設備更新需要が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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線路建設＆更新作業用列車は、鉄道軌道の建設、保守、更新作業を行うために設計された特殊鉄道車両です。これらの車両は、レール敷設、枕木交換、バラスト整備、軌道更新などの作業を効率的に実施するために利用されており、鉄道インフラ管理において重要な役割を果たしています。
高速かつ高精度な作業が可能であり、鉄道運行の安全性と効率性向上に貢献しています。近年では、自動化技術や高性能制御技術の導入によって、作業効率と保守品質が大幅に向上しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における鉄道インフラ投資拡大、高速鉄道建設需要増加、既存鉄道路線老朽化対策が挙げられています。特に都市化進展に伴う都市鉄道整備や高速鉄道網拡大が市場成長を牽引しています。また、鉄道輸送需要増加によって軌道保守重要性が高まっており、高性能更新設備導入が進んでいます。
さらに、自動化技術導入による保守作業効率向上や安全性向上も市場成長を後押ししています。一方で、大型設備導入コストや保守費用の高さ、専門技術者不足などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、新規建設設備と更新設備の2種類に区分されています。新規建設設備は新線建設や高速鉄道路線整備向けに利用されており、大規模インフラ投資増加に伴って需要が拡大しています。一方、更新設備は既存路線保守や老朽化設備更新用途で利用されており、成熟市場を中心に安定した需要があります。
用途別では、重鉄道向けが最大市場を形成しており、高速鉄道や長距離鉄道向け需要が市場を支えています。また、都市鉄道分野でも地下鉄や都市交通網拡大に伴って需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、インド、日本では高速鉄道建設や都市鉄道整備が進んでおり、市場成長を牽引しています。欧州市場では、ドイツ、フランス、英国を中心に既存鉄道網更新需要が高く、高性能保守設備への需要が安定しています。
北米市場では、貨物鉄道保守需要や都市交通インフラ整備が市場成長を支えています。また、中東地域では新規鉄道建設計画が進行しており、南米やアフリカ地域でも鉄道インフラ近代化需要増加が期待されています。
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市場競争は比較的集中しており、主要企業は高性能化、自動化、省エネルギー化を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Plasser & Theurer、CREC、Harsco、Geismar、Matisa、Salcef Group、Kirow、Weihuaなどが挙げられています。