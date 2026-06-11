Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」でグループ化辞典待望の「用例・成句検索」に対応！
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ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできるアップデートを6月10日（水）に公開いたしました。
第一弾として下記7辞典の対応を行っております。
◆ジーニアス英和（第6版）・和英（第3版）辞典
使われ続ける。進化し続ける。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GENIUS63
◆ジーニアス英和大辞典
大修館のジーニアス辞典群の頂点に立つ待望の大辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GENIUSEB
◆小学館 プログレッシブ英和（第5版）・和英（第4版）中辞典
英語学習者からビジネスパーソンまで
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SPROG54
◆ライトハウス英和辞典 第7版・和英辞典 第5版
発信するための情報も充実の英和第7版、基本語重視の和英第5版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQLHEJ75SET
◆ウィズダム英和辞典 第4版・和英辞典 第3版
学習、受験からビジネスまで幅広くカバー
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANWIZE4J3
◆コンパスローズ英和辞典
充実の学習英和10万5千項目！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCMPROS
◆オックスフォード実例現代英語用法辞典 第4版
現代英語の実相をつかめる実用語法辞典の決定版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OXFPEU4
対応辞典は今後順次拡充を予定しております。
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできるアップデートを6月10日（水）に公開いたしました。
第一弾として下記7辞典の対応を行っております。
使われ続ける。進化し続ける。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GENIUS63
◆ジーニアス英和大辞典
大修館のジーニアス辞典群の頂点に立つ待望の大辞典
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GENIUSEB
◆小学館 プログレッシブ英和（第5版）・和英（第4版）中辞典
英語学習者からビジネスパーソンまで
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SPROG54
◆ライトハウス英和辞典 第7版・和英辞典 第5版
発信するための情報も充実の英和第7版、基本語重視の和英第5版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQLHEJ75SET
◆ウィズダム英和辞典 第4版・和英辞典 第3版
学習、受験からビジネスまで幅広くカバー
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANWIZE4J3
◆コンパスローズ英和辞典
充実の学習英和10万5千項目！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCMPROS
◆オックスフォード実例現代英語用法辞典 第4版
現代英語の実相をつかめる実用語法辞典の決定版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OXFPEU4
対応辞典は今後順次拡充を予定しております。
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
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