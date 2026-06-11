2026年8月29日（土）『ダイヤモンド浅間を見に行こう！～日の出編～』開催・参加者募集開始

一般社団法人こもろ観光局（長野県小諸市）は、2026年8月29日（土）、浅間山山頂に朝日が重なり、まるでダイヤモンドのように輝く神秘的な現象を鑑賞する登山イベント『ダイヤモンド浅間を見に行こう！～日の出編～』を開催いたします。





「ダイヤモンド浅間」とは、特定の時期と場所からのみ観測できる、浅間山頂に太陽が重なる現象です。本イベントでは、午前3時30分に高峰高原を出発し、暗い山道をヘッドランプの明かりを頼りに登り進めます。その先で待つのは、言葉では言い尽くせない「10,000カラット」のプライスレスな輝き。浅間山麓を知り尽くした「おもしろ登山ガイド」が同行し、安全に皆さまを絶景のポイントへとご案内いたします。

また、鑑賞場所となる「トーミの頭」では、登山の疲れを癒やすあたたかくて甘い「マサラチャイ」を振る舞います。運が良ければ、生息密度日本一と言われる国の天然記念物「ニホンカモシカ」に出会えるチャンスも。本格的な登山シーズンに、ここでしか味わえない感動を分かち合いましょう。

イベントのポイント

山頂でのマサラチャイ：絶景を眺めながら、淹れたての温かい飲み物で至福のひとときを。

カモシカとの遭遇：日本一の生息密度を誇るエリアで、野生のニホンカモシカに出会えるかもしれません。

名物ガイドの案内：浅間山麓の魅力を熟知した「おもしろ登山ガイド」が楽しく安全にナビゲートします。

開催概要

開催日：2026年8月29日（土）

時間：午前3:30 ～ 午前7:30（受付開始 3:15～）

場所：高峰高原・黒斑山周辺

集合・解散場所：高峰高原ビジターセンター（長野県小諸市高峰高原704）

参加費：5,500円（保険代込み）

定員：20名（最小催行人数10名）

対象：小学校高学年以上（18歳未満は保護者同伴）

行程： 車坂峠 ⇒ 中コース ⇒ トーミの頭（ご来光鑑賞） ⇒ 表コース ⇒ 車坂峠 （登り約2時間、下り約1時間10分）

装備・持ち物

ヘッドランプまたは懐中電灯（必須）

トレッキングシューズ、動きやすい服装、防寒着、レインウェア、サングラス

行動食、飲料、保険証、タオル、ゴミ袋など

申込方法

以下の専用フォームまたはQRコード（チラシ参照）よりお申し込みください。

ダイヤモンド浅間 お申込みフォーム：https://ssl.form-mailer.jp/fms/bb2cd56a767927?fbclid=IwAR1YViqkuX5YGRfzUPdbTcTIzbUVC-fBPdHUqIPHGzO2z40QCNuv3o6ZXhs

【主催・お問い合わせ先】

主催：一般社団法人こもろ観光局

電話：0267-22-1234

Eメール：volcano@komoro-tour.jp

担当者：森田

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26564/

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