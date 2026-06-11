iOS/macOSの両方で″知りたい″ をまとめて検索。ロゴヴィスタ辞典アプリ「百科・実用・趣味」のご紹介
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iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「百科・実用・趣味」アプリをご紹介いたします。
◆改訂新版 世界大百科事典
圧倒的な情報量、あらゆる分野からバランスよく情報を網羅
平凡社『改訂新版 世界大百科事典』の本巻30巻と百科便覧の一部を収録した製品です。総項目数約9万、総索引項目数は約42万。あらゆる分野からバランスよく情報を網羅しているので、子どもたちの調べ学習から、卒業論文、ビジネスまで広く活用できます。日本を代表する7000名もの執筆陣。すべて署名入り原稿で、各分野の頭脳を執筆陣に迎えた大百科事典です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/p/29.html
◆岩波 世界人名大辞典
日本最大の外国人名辞典
『岩波 世界人名大辞典』は、総項目数38,000余、全世界をカバーする人名辞典です。各国・各地域の重要人物名のほか、神話・伝説や小説・映画の登場人物などの架空人名、また家名やグループ名も数多く収録。原綴や別名など名前に関する情報を豊富に記載。人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、著作・作品情報も豊富に紹介しています。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/p/30.html
◆合本俳句歳時記 第五版
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/h/4.html
◆法研 六訂版 家庭医学大全科
ご家庭で役立つ一般向け医学大事典
家で急病人が出たとき、どう対処すればよいのか。本製品は、2,600を超える病気やケガについて600名以上の医療専門家が執筆した最新の家庭医学事典です。総項目数は5,000を超え、その圧倒的な情報量で病気やケガのことが何でもわかります。 また、EBM(根拠に基づく医療)を反映し正しい治療法について質的にも高い水準を保ちながら、誰にでも理解できるよう図表や写真を多用して、わかりやすく解説しています。 病名や病状、部位や年齢など、あらゆる角度から検索できるので、知りたい病気のことがすぐわかります。ご家庭にあると安心できる家庭医学事典の決定版です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/p/7.html
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/how/howto.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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圧倒的な情報量、あらゆる分野からバランスよく情報を網羅
平凡社『改訂新版 世界大百科事典』の本巻30巻と百科便覧の一部を収録した製品です。総項目数約9万、総索引項目数は約42万。あらゆる分野からバランスよく情報を網羅しているので、子どもたちの調べ学習から、卒業論文、ビジネスまで広く活用できます。日本を代表する7000名もの執筆陣。すべて署名入り原稿で、各分野の頭脳を執筆陣に迎えた大百科事典です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/p/29.html
◆岩波 世界人名大辞典
日本最大の外国人名辞典
『岩波 世界人名大辞典』は、総項目数38,000余、全世界をカバーする人名辞典です。各国・各地域の重要人物名のほか、神話・伝説や小説・映画の登場人物などの架空人名、また家名やグループ名も数多く収録。原綴や別名など名前に関する情報を豊富に記載。人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、著作・作品情報も豊富に紹介しています。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/p/30.html
◆合本俳句歳時記 第五版
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
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◆法研 六訂版 家庭医学大全科
ご家庭で役立つ一般向け医学大事典
家で急病人が出たとき、どう対処すればよいのか。本製品は、2,600を超える病気やケガについて600名以上の医療専門家が執筆した最新の家庭医学事典です。総項目数は5,000を超え、その圧倒的な情報量で病気やケガのことが何でもわかります。 また、EBM(根拠に基づく医療)を反映し正しい治療法について質的にも高い水準を保ちながら、誰にでも理解できるよう図表や写真を多用して、わかりやすく解説しています。 病名や病状、部位や年齢など、あらゆる角度から検索できるので、知りたい病気のことがすぐわかります。ご家庭にあると安心できる家庭医学事典の決定版です。
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インストール手順については、下記をご確認ください。
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