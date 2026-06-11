浅間山南麓ジオパーク構想推進市民の会（事務局：小諸ユースホステル内）は、2026年6月13日（土）、小諸市文化センターにて第43回「浅間山大好きミーティング」を開催いたします。今回は、長野市公文書館の専門主事である原田和彦氏を講師に招き、「浅間山の山岳信仰」をテーマにした講演会を開催いたします。





地域のシンボルとして親しまれる浅間山は、その雄大な姿とともに、古来より人々の畏怖と崇拝の対象となってきました。今回の講演では、文献や歴史的背景をもとに、浅間山がどのように信仰されてきたのか、そして現代に伝わる山岳信仰の姿とは何かについて、専門的な知見から分かりやすく解説していただきます。

ジオパークの視点からも重要な「人と自然のつながり」を深く学べる貴重な機会です。浅間山の歴史や文化、登山、郷土史に関心のある皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

イベント名：第43回 浅間山大好きミーティング「浅間山の山岳信仰」

日時：2026年6月13日（土） 13:30 ～ 16:00

会場：小諸市文化センター 2階・第一講義室

住所：〒384-0801 長野県小諸市甲1275-2

講師：原田 和彦 氏（長野市公文書館・専門主事）

定員：70名

参加費：

おひとり 500円

ジオパーク市民の会会員 400円

講師プロフィール

原田 和彦 氏

長野市公文書館にて専門主事を務める。地域の公文書や歴史資料の調査・研究に携わり、長野県内の歴史文化や山岳信仰に関する深い造詣を持つ。

【問い合わせ】

団体名：浅間山南麓ジオパーク構想推進市民の会

事務局：小諸ユースホステル内

電話番号：0267-23-5732

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26361/

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