NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下「NTTインテグレーション」）は、IBM(R)Power(R)環境をお客様指定サイトに設置し、月額サービスとして提供する新サービス「PowerCloudNEXT@Customer」を、2026年6月11日より提供開始します。

「PowerCloudNEXT@Customer」は、NTTインテグレーションがこれまで培ってきたIBM Power向けクラウドサービスの構築・運用知見を活用し、IBM Power環境をお客様指定サイトで利用型サービスとして提供するものです。オンプレミス更改に伴う初期投資負担を抑えつつ、一般的なクラウドサービスでは対応しにくい設置場所、接続性、運用要件などにも柔軟に対応し、IBM i／AIX環境を継続利用するお客様に新たな選択肢を提供します。









＜背景：IBM i／AIX環境更改における新たな選択肢へのニーズ＞

IBM Power、IBM i、AIX環境を利用する企業では、基幹系システムを中心に高い安定性と継続利用ニーズがある一方、システム更改にあたっては新たな課題も顕在化しています。

ひとつは、オンプレミス更改に伴う初期投資負担です。サーバー本体や周辺機器の更新に加え、維持管理、障害対応、保守期限管理などの負荷も継続的に発生します。加えて、IBM i／AIX／IBM Power領域に精通した技術者の確保が年々難しくなっており、基盤運用を持続的に支える体制づくりも課題となっています。

その一方で、クラウド移行が常に最適解であるとは限りません。既存システムとの接続性、セキュリティ要件、データ配置方針、既存運用の継続、設置場所制約などの観点から、一般的なクラウドサービスでは要件を満たしにくいケースもあります。とりわけ、現行設置場所を維持したい企業や、将来的なクラウド化は見据えつつも現時点では段階的な移行を望む企業においては、オンプレミス更改とクラウド移行の間を埋める選択肢が求められていました。

こうした背景を踏まえ、NTTインテグレーションは、「所有から利用へ」移行しながらも、現行要件を維持しやすい新サービスとして「PowerCloudNEXT@Customer」を提案します。









＜オンプレミス環境を保持しながら利用型サービスとして運用負荷を軽減＞

「PowerCloudNEXT@Customer」は、IBM Power環境をお客様指定サイトに設置し、月額で提供するサービスです。

ハードウェアおよびVIOS領域の維持管理から、障害対応、24時間365日のヘルプデスク対応までNTTインテグレーションが行うため、お客様はオンプレミスサーバーの現行設置場所や既存接続性を維持しながら、クラウドを利用しているかのような基盤運用負荷の軽減を図ることができます。

対象OSはIBM iおよびAIXです。ご要件に応じて、NTTインテグレーションのデータセンターへの設置にも対応可能です。





「PowerCloudNEXT@Customer」ご提供範囲





＜「PowerCloudNEXT@Customer」導入のメリット＞

1. お客様指定拠点での利用型サービス提供

IBM Power Systems環境をお客様指定拠点に設置し、月額サービスとして提供します。これにより、現行設置場所や既存ネットワーク要件、運用要件を維持しながら、オンプレミス資産保有に伴う負担を軽減できます

2. 初期投資を抑え、費用平準化を実現

オンプレミス更改で必要となる大規模な初期投資を抑え、月額利用により費用の平準化を実現します。お客様は、設備保有から利用型への移行を段階的に進めることができます

3. 個別要件に対応しやすい柔軟な提供形態

CPU、メモリ、ディスクなどのリソース単位で契約できるほか、設置場所や構成、メンテナンス計画などについても、お客様要件に応じた柔軟な対応が可能です

4. 基盤の維持管理・障害対応をNTTインテグレーションが実施

NTTインテグレーションは、ハードウェアおよびVIOS領域の維持管理、障害対応、24時間365日のヘルプデスクを提供します。これにより、お客様は基盤運用負荷の軽減を図ることができます

5. 将来的なクラウド移行も見据えた段階的導入が可能

現時点ではクラウド移行のハードルが高いお客様でも、現行要件を維持しながら利用型へ移行できるため、将来的なクラウド化に向けた段階的な選択肢として活用できます









＜「PowerCloudNEXT@Customer」サービス提供範囲＞

「PowerCloudNEXT@Customer」では以下のサービスが包括されます。

● IBM Power環境の月額提供

● ハードウェアおよびVIOS領域の維持・管理

● ハードウェアおよびVIOS障害対応

● 24時間365日ヘルプデスク

● 保守用ネットワーク回線

● 監視、技術支援、定常オペレーション等の各種オプションサービス





※OS以上の導入・設定・運用・障害対応等については、原則としてお客様対応範囲となります。

別途、初期構築や技術支援・運用サービスとの組み合わせによる追加対応が可能です。









＜今後の展望＞

NTTインテグレーションは今後、「PowerCloudNEXT@Customer」を通じて、IBM i／AIX環境を継続利用するお客様の更改需要に対応するとともに、IBM Power領域におけるサービスメニューのさらなる拡充を図ります。





また、長年のクラウドサービス提供で培った運用体制・プロセス・自社設備を活用することで、お客様への安定したサービス提供を継続するとともに、オンプレミス更改やクラウド移行、将来的なクラウド活用までを見据えた最適な選択肢のご提案を続けてまいります。





◆ 参考情報

PowerCloudNEXT@Customerの主な対象となるお客様

● IBM Power、IBM i、AIX環境を継続利用している企業

● オンプレミス更改は避けたいが、一般的なクラウド移行では要件が合わない企業

● 現行設置場所を維持したい、もしくはサイト制約によりクラウド化が難しい企業

● 将来的なクラウド化を見据えつつ、まずは段階的な移行を進めたい企業

対象OS

● IBM i

● AIX

対象機器

● IBM Power製品及びIBMストレージ製品

※詳細はお問合せください。

契約条件

● 最低利用期間：1年間

● 契約期間 ：1年単位

● 料金 ：個別見積





◆ 参考リンクNTTインテグレーションサイト - PowerCloudNEXT@Customer

https://www.niandc.co.jp/sol/next-at-customer/









■ NTTインテグレーション株式会社（旧社名：日本情報通信株式会社） ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。





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