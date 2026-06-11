NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、2026年6月9日に、日本国内の法人および官公庁のお客さま向けに衛星ブロードバンド通信サービスの提供に向け、Amazon Leoの認定再販事業者契約(以下 本契約)を締結しました。

本契約により、NTTドコモビジネスは、高速かつ信頼性に優れ、従来のネットワークが届かない場所でも利用可能な先進的な衛星ブロードバンド通信サービスを提供することで、通信の可用性およびネットワークレジリエンス※1のさらなる強化を図ります。





1．背景

光ファイバーや基地局などの通信インフラを敷設することが困難な山間部、離島において、安定した通信需要が急増しています。また、企業や政府機関にとって、異常気象や自然災害によって地上の通信ケーブルが寸断された際に代替となる強力なバックアップ通信網や、重要なデータを保護し、事業継続(BCP)を確保するための冗長化手段として衛星通信への期待が高まっています。

これまでNTTドコモビジネスは、GEO※2、LEO※3、HAPS※4などの非地上系ネットワークを活用し、企業活動の中核を担う重要な業務システムとの接続、離島・遠隔地などに対する災害対策やBCP用途を中心に「いつでも、どこでもつながる」通信環境の実現に取り組んできました。

Amazon Leoは、Amazonの低軌道衛星通信ネットワークにより、数千もの衛星とセキュアな地上ネットワークの連携を図るとともに、小型高性能アンテナの活用により、世界中のほぼあらゆる場所で高速・低遅延の通信を提供する予定です。

こうした市場ニーズの高まりと技術的な実現性を踏まえ、NTTドコモビジネスは、日本国内の法人および官公庁のお客さまに対し、Amazon Leoを活用した衛星ブロードバンド通信サービスの提供を進めるため、本契約を締結しました。





2．本契約の概要

本契約は、NTTドコモビジネスが日本国内の法人および官公庁のお客さま向けに衛星ブロードバンド通信サービスAmazon Leoを再販提供するものです。本契約を通じ、Amazon Leoによる衛星通信とNTTドコモビジネスの閉域網接続※5を組み合わせることで、お客さまのローカル環境や既存のクラウド環境との接続性を確保し、お客さまに高セキュリティなネットワーク環境を提供します。また、企業ネットワークの物理的な故障や災害時にも、Amazon Leoの衛星通信を活用し、安定的に通信を継続できるようネットワーク基盤を提供します。

加えて、Amazon LeoはNTTドコモの基地局のバックホール回線※６として活用する計画です。災害時における迅速な通信復旧やネットワークのレジリエンス強化に貢献するとともに、柔軟で効率的なネットワークの実現をめざします。





3．今後の展開

NTTドコモビジネスはAmazon Leoを含む非地上系ネットワークと地上ネットワークの融合を推進し、企業活動の中核を担う重要な業務システムの用途などに対し、あらゆる場所でシームレスかつ高信頼なネットワークの提供を進めてまいります。

https://group.ntt/jp/aerospace









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html













本リリースは、NTTグループ各社などが展開する宇宙ビジネスのブランド「NTT C89」の取り組みの1つです。

https://group.ntt/jp/aerospace

* 「NTT C89」は、NTT株式会社の商標です。

「NTT CONSTELLATION 89 PROJECT」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じて宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。









※1：ネットワークレジリエンスとは、設備障害や自然災害などによる通信影響を最小限に抑えつつ、サービスの継続性を確保し、迅速な復旧を可能とするネットワークの回復力のことをさします。

※2：GEOとは、Geostationary Earth Orbitの略で、人工衛星の静止軌道（赤道上約36,000km）です。

※3：LEOとは、Low Earth Orbitの略で、低軌道（地表500～2,000km）です。

※4：HAPSとは、High Altitude Platform Stationの略で、成層圏で滞空する無人航空機や飛行船を用いた空中通信基地局のことです。

※5：NTTドコモビジネスは、多様なセキュリティ機能とネットワーク機能を統合したNaaS(Network as a Service)である「docomo business RINK(R)」や、「高速大容量」「低遅延ゆらぎゼロ」「低消費電力」と「オンデマンドな帯域制御」を兼ね備えた高品質ネットワーク「docomo business APN Plus」などの豊富な閉域網接続サービスを提供しています。

※6：バックホール回線とは、基地局から中枢のネットワークへつなぐための回線です。





【関連リンク】

*Amazon Leoについてはこちらをご覧ください：

https://leo.amazon.com/