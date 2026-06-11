アートが街を動かす。「KoMoro-Mori-More 2026」が始動！

一般社団法人こもろ観光局内に事務局を置く「KoMoro-Mori-More 2026実行委員会」は、2026年8月8日（土）から開催される若手アーティストによる芸術祭「KoMoro-Mori-More 2026」に先駆け、6月14日（日）に「はじまりの会」を開催いたします。





本イベントでは、参加アーティストの紹介に加え、「小諸の面白いを集めよう」をテーマにしたワークショップを実施。市民や来訪者の記憶・視点を、今夏の芸術祭で制作される作品の「タネ（ヒント）」として集約し、地域とアートが深くつながるプロセスを共有します。

開催概要

日時： 2026年6月14日（日）10:00 ～ 12:00

※12:00よりランチ交流会を実施（任意参加）

場所： 旧小諸本陣 まちタネLABO（旧医院／長野県小諸市本町1-2-9）

参加費： 無料

申込： 不要（途中参加・退席OK）

主催： KoMoro-Mori-More 2026実行委員会

実施内容

アーティスト・プロジェクト紹介 今年の芸術祭に参加する全国の若手アーティストたちのプロフィールや、プロジェクトの概要を発表します。

ワークショップ「作品のタネづくり」 テーマは「小諸の面白いを集めよう」。参加者の皆さんが感じる小諸の風景、記憶、気になる場所などを共有し、それらを作品制作のインスピレーションとしてアーティストへ繋ぎます。アートの知識を問わず、どなたでも参加可能です。

展示・サポーター案内 過去の作品展示や、本プロジェクトを一緒に盛り上げる公式サポーター制度「モアサポ」のご案内も予定しています。

芸術祭「KoMoro-Mori-More 2026」について

全国から集まる若手アーティストが小諸市内に滞在し、地域資源を活かしたアートワークショップや作品制作を行う芸術祭です。2026年8月8日（土）の開幕に向け、地域を巻き込んだクリエイティブな活動を展開してまいります。

【問い合わせ】

KoMoro-Mori-More 2026実行委員会 事務局（一般社団法人こもろ観光局内）

住所： 長野県小諸市相生町1-1-1

MAIL： info@komoro-tour.jp

詳しくはこちら

https://www.instagram.com/p/DZSGvSnjzGq/

小諸市の魅力を紹介｜そば・パスタHARADA（ハラダ）

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【詳細情報】

住所：〒384-0025 長野県小諸市相生町2-2-1

電話番号：0267-22-0253

営業時間

・ランチ： 11:00 ～ 14:30 （L.O. 14:00）

・ディナー： 17:30 ～ 21:00 （L.O. 20:00）

定休日：日曜日

（※振替休日となる場合があります）

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/member/id_1054/