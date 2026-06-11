近畿大学病院（大阪府堺市）と株式会社ファンケル（神奈川県横浜市）は、令和8年（2026年）7月2日（木）、がん患者さんとそのご家族を対象とした体験型イベント「ともに生きる会―Nagomi time―」を、近畿大学病院3号館（サービス棟）3階 多目的ホールにて開催します。外見ケア・運動・食事をテーマに、各分野の専門職がセルフケアの方法を紹介し、がん患者さんのQOL（生活の質）の向上と、自分らしい療養生活の支援を目指します。 【本件のポイント】 ●がん患者さんとそのご家族を対象に、外見ケア・運動・食事に関するセルフケアをわかりやすく解説 ●治療中・治療後の不安軽減を目的に、「日常生活に取り入れやすい」体験型プログラムを提供 ●がん患者さんのQOLの向上と、自分らしい療養生活の支援につなげることを目指す 【本件の内容】 近年、がん医療では治療そのものだけでなく、がん患者さんが自分らしく生活を送るための支援や、QOLの向上が重要となっています。近畿大学病院においても、がん患者さんやご家族から、治療に伴う外見の変化や体力低下、食事に関する悩みの声が多く寄せられていることから、治療中・治療後に生じる外見や体力、食事に関する不安を軽減し、安心して自分らしい生活を送るための支援を目的として本イベントを開催することとなりました。 プログラムでは、外見ケア・運動・食事に関するセルフケアについて、化粧品や健康食品の製造・販売を行う株式会社ファンケルの美容部員、「スポーツクラブ ルネサンス」を全国展開する株式会社ルネサンス（東京都墨田区）のがん専門運動指導士、食材とレシピがセットになったミールキットなどを、一般家庭へ定期宅配するオイシックス・ラ・大地株式会社（東京都品川区）など、各分野の専門職による指導のもと、参加者が実践的に学べるプログラムを提供します。 日常生活に取り入れやすい体験プログラムを通して、参加者が少しでも前向きに療養生活を送るための一助となることを目指しています。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）7月2日（木）15：00～17：00 対象 ：がん患者さんとそのご家族（要事前申込、定員50名、参加無料） 場所 ：近畿大学病院3号館（サービス棟）3階 多目的ホール （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分） 申込方法：右記URLから申し込み https://x.gd/qDMkk 内容 ：3つのブースを設け、各20分のプログラムを計6回ずつ実施します。 共催 ：株式会社ファンケル 協力 ：株式会社ルネサンス、オイシックス・ラ・大地株式会社 お問合せ：学校法人近畿大学 医学部・看護学部・病院運営本部 総務広報課 担当：森井、橋本 TEL（072）288-7222 FAX（072）288-6303 E-mail：med.koho@itp.kindai.ac.jp 【プログラム内容】 ＜外見ケアブース＞ 治療に伴う肌や眉などの外見変化に対し、美容の専門職がセルフケア方法を紹介します。スキンケアや眉メイクなど「今日から実践できるケア」を体験しながら学ぶことができます。 ＜運動ブース＞ がん専門運動指導士が、治療中・治療後の体力維持や疲労軽減を目的とした、無理なく取り組める運動方法を紹介します。日常生活の中で継続できる簡単な運動を体験していただきます。 ＜食事ブース＞ 管理栄養士が、治療中の食欲低下や栄養バランスに関する悩みに対して、食事の工夫や栄養の取り方をわかりやすく解説します。日々の食生活に取り入れやすいポイントを学ぶことができます。 【株式会社ファンケル】 所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町89-1 代表者 ：代表取締役 社長執行役員 三橋英記 設立 ：昭和56年（1981年）8月 資本金 ：107億9500万円 従業員数：920名 事業内容：化粧品・健康食品の研究開発、製造および販売 【株式会社ルネサンス】 所在地 ：東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア 代表者 ：代表取締役 社長 望月美佐緒 設立 ：昭和54年（1979年）10月 資本金 ：32億1035万円 従業員数：1,958名 事業内容：フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクール等の スポーツクラブ事業、自治体・企業等での健康づくり事業、介護リハビリ事業、 ホームフィットネス事業、その他関連事業 【オイシックス・ラ・大地株式会社】 所在地 ：東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー5F 代表者 ：代表取締役社長 髙島宏平 創業 ：平成12年（2000年）6月 資本金 ：39億9500万円 従業員数：2,021名 事業内容：ウェブサイトやカタログによる、有機野菜・特別栽培農産物・無添加加工食品等の販売、 給食の受託運営、食材卸など 【関連リンク】 近畿大学病院 https://www.med.kindai.ac.jp/