ＪＡ全農は、大阪府・兵庫県・岡山県・広島県の直営飲食店舗（５店舗）で６月１２日（金）～６月２５日（木）の間、「鳥取県産スイカフェア」を開催します。 大山山麓の豊かな土壌で育った鳥取県産スイカは100年を超える歴史があり、品質・出荷量ともに西日本を代表する大産地です。甘さとみずみずしさ、シャリシャリした食感が特長で、さわやかな風味は初夏にぴったりの味わいです。 フェアでは、旬を迎える鳥取県産スイカを使用した特別メニューを提供します。 また、鳥取県産スイカは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「全農とっとりＪＡタウン店」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2D10/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年６月１２日（金）～６月２５日（木） ２．実施店舗：以下５店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）焼肉すき焼き 純 梅田本店（大阪府大阪市北区角田町7-10HEP NAVIO 7F） （２）和牛とごはん焼肉じゅん 大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2-14） （３）焼肉すき焼き 純 エビスタ西宮店（兵庫県西宮市田中町1-6エビスタ西宮1F） （４）みのるダイニングさんすて岡山店（岡山県岡山市北区駅元町1-1さんすて岡山南館2F） （５）みのる食堂エキエ広島店（広島県広島市南区松原町1-2ekie 1階）