ＪＡ全農は、みのりカフェアミュプラザ博多店で、６月１２日（金）～３０日（火）の間、「福岡県産すもも＆ももフェア」を開催します。 福岡県では、温暖な気候を活かした果樹栽培が盛んで、夏に向けてスモモやモモが出荷のピークを迎えます。今回のフェアでは、ジューシーな果肉とさわやかな甘酸っぱさが人気の「大石早生」、濃赤色の果肉を持ち甘味と酸味がバランスよく調和した「ソルダム」の２品種のスモモと、甘い香りと柔らかな果肉、糖度が高くあふれる果汁が魅力の「モモ」を使用した特別メニューを提供します。 また、当フェアで使用する福岡県産のスモモやモモは、全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「博多うまかショップ」で購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c8001） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年６月１２日（金）～３０日（火） ※スモモは日によって提供する品種が異なる場合があります ２．実施店舗：みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡市博多区博多駅中央街１－１） （詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/hakata/ をご覧ください）