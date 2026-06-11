創業1674年の老舗味噌蔵で楽しむ3日間！「初夏の山吹まつり」を6月26日より開催

信州味噌の老舗醸造元である株式会社酢久商店は、2026年6月26日（金）から6月28日（日）までの3日間、酢久商店本店にて「初夏の山吹まつり」を開催いたします。





本イベントは、地域の方々や観光客の皆様へ日頃の感謝を込め、味噌の魅力を五感で味わい尽くしていただくための恒例イベントです。期間中は、容器持参による伝統味噌の特別価格量り売りをはじめ、小諸の和菓子名店との限定コラボ商品販売、27日（土）限定の「山吹マルシェ」、お子様も楽しめる体験アトラクションなど、お買い物とエンターテインメントが融合した盛りだくさんの内容で皆様をお迎えいたします。

開催概要

イベント名： 初夏の山吹まつり

開催期間： 2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）

開催時間： 10:00 ～ 17:00

会場： 酢久商店本店（長野県小諸市荒町1-7-12）

主な見どころ

1. 容器持参で30%OFF！「お買い得なお買い物」

・フタ付き容器をご持参いただくと、高級味噌「久左衛門」「雪中熟成」が通常価格の30%OFF（※なくなり次第終了）。

・「コクとかおり（500g）」が、2個以上の購入で1個あたり450円（税込・約30%OFF）に。

・ 数量限定の福袋のほか、小諸の和菓子名店「風味堂」とコラボした『味噌クリームチーズどら焼き』などを限定販売。店内商品も10%OFF（一部対象外あり）となります。

2. イベント・体験

・山吹マルシェ（6月27日限定）： 地元の人気店が大集合。山吹味噌を隠し味に使った限定お弁当やパンなどを販売します。

・体験・アトラクション： くじ引きイベント「イカした味噌屋のタコ騒ぎ釣り（3回500円）」や、特設フォトブース（SNS投稿で粗品プレゼント）を設置。新商品の「味噌だれ」や甘酒の試飲・試食も実施します。

3. コラボ企画

期間中、近隣の「信州味噌らーめん 山吹」または「デリカテッセン山吹 小諸本店」を利用したレシートを本店で提示すると粗品を進呈。さらに、らーめん店利用時にはソフトドリンク1杯サービスなどの特典をご用意しています。

【問い合わせ】

株式会社酢久商店 本店

住所： 長野県小諸市荒町1-7-12

TEL： 0267-22-0009

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26361/#event5

小諸市の魅力を紹介｜茶屋くめや

国の登録有形文化財にも指定されている歴史ある脇本陣の宿「粂屋（くめや）」の建物内で、静かに時を刻むのが「茶屋くめや」です。外の喧騒を忘れさせてくれるどこか懐かしい佇まいの中で、小諸の歴史や時代の流れを肌で感じながら、とびきり贅沢な和みの時間を過ごすことができます。

こもなか＋抹茶セットはお店の一番人気スイーツ。なんと、最中の皮は小諸で百余年続く名店「種兵（たねへい）」の手によるもので、皮の形は季節ごとに変わるお楽しみも！そこに挟む餡は、明治21年創業の老舗和菓子店「風味堂」の自家製餡という、伝統の贅沢コラボです。

小諸巡りの途中にふらりと立ち寄れば、忘れられない特別な旅の思い出になること間違いなしです。





【詳細情報】

住所：〒384-0033 長野県小諸市市町1-2-24

電話番号：0267-27-1482

営業時間：11:00 ～ 16:00

定休日：火曜日・水曜日 ／ 冬期休業あり（12月～2月）

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/member/id_865/