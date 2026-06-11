株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年6月中旬より、myfa(ミファ)シリーズ第7弾として、「平成女児ブーム」の影響で再びトレンドになっている「シール交換」がもっと楽しくなる新製品(15品番26SKU)を発売いたします。シール帳は、「交換」するための保管アイテムというだけにとどまらず、グッズを大切に保管したり、映える見せ方ができて眺めて楽しめるなど、「推し活」の流れを汲んだコレクション機能としての需要の高まりをみせています。myfa(ミファ)シリーズ第7弾で発売するシール帳「コレクション」シートには、一般的なシールから立体シールまで貼り付けるシールの種類に応じたラインナップを展開。「シールコレクションポケット」は、お気に入りの立体シールをシートのまま保管できるサイズ感です。バインダーやファイル本体には、デコレーションできるスペースや同時発売のストラップを取り付けたりカスタマイズ性に優れた仕様です。大人から子どもまで世代を超えて夢中になれるシール交換やコレクションがより楽しめる新たなシールコレクション収納用品としてご提案します。

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■シールコレクションバインダー (N6600、N6601、N6602)

シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しいバインダー。

■シールコレクションバインダー ミニミニ 品番：N-6600 定価：1冊 990円(税込み) リング穴数：3穴 縦117×横125×背幅25(mm) ■シールコレクションバインダー ミニ 品番：N-6601 定価：1冊 1,210円(税込み) リング穴数：ミニ6穴 縦150×横145×背幅25(mm) ■シールコレクションバインダー 品番：N-6602 定価：1冊 1,430円(税込み) リング穴数：ミニ6穴 縦190×横180×背幅32(mm) ●材質：表紙／PVC、とじ具／スチール、シート／紙（再剥離加工） ●シールシート5枚付き ●N-6600・N-6601背幅は最大30mmまで広がります。N-6602背幅は最大37mmまで広がります。

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-6600.html

■ショルダーストラップ (A-6630)

myfaシリーズのアイテムや推し活グッズに付けて。選べる6カラーでかわいく持ち運び。

■ショルダーストラップ 品番：A-6630 定価：1冊 1,210円(税込み) 長さ：約850～1,600(mm) ●材質：本体／ポリエステル、フック金具／亜鉛合金、補強プレート／ポリプロピレン ●補強プレート4枚付き ●ロープ径：6mm

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-6630.html

■シールシート (N-6610、N6611、N6612)

貼ってはがせる両面シール台紙。薄いシールや紙製シールのコレクションに。

■シールシート ミニミニ 品番：N-6610 定価：1組(10枚) 440円(税込み) 縦95×横86(mm) 対応穴数：3穴 ■シールシート ミニ 品番：N-6611 定価：1組(10枚) 462円(税込み) 縦126×横95(mm) 対応穴数：2穴・ミニ6穴 ■シールシート 品番：N-6612 定価：1組(10枚) 484円(税込み) 縦156×横123(mm) 対応穴数：2穴・ミニ6穴 ●材質：本体／紙（再剥離加工）

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-6610.html

■クリヤーシールシート (N-6615、N6616、N6617)

トレーディングカードやダイカットシールの収納に最適。

■コレクションポケット ミニミニ 品番：N-3380 定価：1組(10枚) 187円(税込み) 縦95×横86(mm) ●材質：本体／ポリプロピレン（生地厚0.07mm） ※有効内寸：（約）93×67mm

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-3380.html

■シールコレクションファイル (F-6620、F6621)

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケットが付いたファイル。

■シールコレクションファイル 品番：F-6620 定価：1組 770円(税込み) リング穴数：2穴 縦234×横176×55(mm) ■シールコレクションファイル L 品番：F-6621 定価：1組 1,320円(税込み) リング穴数：4穴 縦330×横272×64(mm) ●材質：表紙／ポリプロピレン（生地厚1.6mm）、とじ具／スチール、ポケット／ポリプロピレン（生地厚0.1mm） ●ポケット5枚付き ●ポケット有効内寸：F-6620（約）210×108mm） F-6621（約）103×212mm）

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/f-6621.html

■シールコレクションポケット (N-6620、N6621)

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。

■シールコレクションポケット 品番：N-6620 定価：1組(10枚) 363円(税込み) 縦213×横125(mm) ■シールコレクションポケット L 品番：N-6621 定価：1組(10枚) 495円(税込み) 縦324×横230(mm) ●材質：ポリプロピレン（生地厚0.1mm）●有効内寸：N-6620（約）210×108mm、N-6621（約）103×212mm ※シールの厚みによっては入らない場合があります。

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-6621.html

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ） ■代表者 代表取締役社長 田中宏和 ■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22 ■TEL: 06-6946-2525(代表) ■設立 昭和23年5月 ■資本金 18億3,000万円 ホームページ：https://www.lihit-lab.com

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