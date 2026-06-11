成婚13組の実績！“山コン”の決定版「浅間山ボルケーノラブ活」が今年も開催決定！

一般社団法人こもろ観光局は、浅間山の雄大な自然を舞台にした大人気婚活プログラム「浅間山ボルケーノラブ活」を、2026年7月20日（祝・月）および9月22日（祝・火）の2日程で開催いたします。

本イベントは、フジテレビ「セ婚ド！」等のメディア出演で知られる“婚活界の神アドバイザー”荒木直美氏がプロデュースする「山コン」です。過去21回の開催で152組のカップルが成立し、そのうち13組がご成婚に至るという極めて高い実績を誇ります。





当日は、荒木氏によるリモートでの「ラブ活レクチャー」を受け、浅間山の第一外輪山である黒斑山の「槍ヶ鞘（やりがさや）」を目指して登山を楽しみます。山歩きの最中にはランチタイムやフリータイムが設けられ、専門スタッフによる登山サポートもあるため、初心者でも安心して交流に集中できる環境を整えています。

下山後は、高峰高原ホテル特製のスイーツを味わいながら最後のフリータイムを過ごし、希望者は温泉入浴でリフレッシュすることも可能です。共通の趣味を持った男女が、山の澄んだ空気の中で自然なコミュニケーションを育める構成となっております。

今回は「ボルケーノまつり特別料金」として、通常よりもお得な参加費で提供いたします。新しい一歩を踏み出したい皆さまのご参加をお待ちしております。

ツアー詳細

① 浅間山ボルケーノラブ活

開催日程：2026年7月20日（祝・月）

参加対象年齢：27歳～45歳

申込締切：6月29日（月）

② 大人のボルケーノラブ活

開催日程：2026年9月22日（祝・火）

参加対象年齢：37歳～55歳

申込締切：8月31日（月）

共通事項

集合・解散：9:40 高峰高原ホテル 受付 ／ 16:15 同ホテル 解散

定員：男女各20名（最小催行：計8名／多数の場合は抽選）

参加代金（税込）：

女性：特別価格 3,800円（通常5,800円）

男性：特別価格 6,800円（通常8,800円）

※ガイド料、入浴代、ランチ代を含みます。

申込方法

各開催日ごとの専用フォームよりお申し込みください。

7/20 申込フォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/4e286baa316873

9/22 申込フォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/12b60df0316877

【問い合わせ】

主催：一般社団法人こもろ観光局

電話：0267-22-1234

Eメール：volcano@komoro-tour.jp

担当者：森田

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26055/

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【詳細情報】

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定休日： 水曜・木曜（変動あり）

電話： 090-6130-9766

Instagram：https://www.instagram.com/chuka.taichi2024/

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