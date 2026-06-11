こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アディッシュ、「第27回 マーケティングWeek 夏 -MaS-」に出展（2026年6月24日〜6月26日開催）
「既存営業AI BPO」AIがチャンスを見つけ、ヒトが形にする。新しい既存営業のスタンダードを紹介
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下アディッシュ）は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティングの総合展示会「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS-」に出展します。
当社ブースでは、「『既存営業AI BPO』 AIがチャンスを見つけ、ヒトが形にする。新しい既存営業のスタンダード」をテーマに、AIと人の力を組み合わせた既存顧客向け営業支援サービスを紹介します。
詳細・申し込み：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html
出展概要：既存営業の課題診断と情報提供
多くの企業では、新規顧客獲得に注力する一方で、既存顧客へのフォローが担当者個人の経験や努力に依存し、解約防止やアップセル・クロスセルの機会を十分に活かしきれていないという課題があります。
アディッシュでは、これまで培ってきたカスタマーサクセスおよびBPO運営の知見を活かし、AIによるデータ分析と専門人材による伴走支援を組み合わせた「既存営業AI BPO」を展開しています。
「既存営業AI BPO」（AI×人による既存顧客向け営業支援サービス）では、
顧客データの分析による解約リスクの可視化
顧客の利用状況や行動データを活用したヘルススコア設計
アップセル・クロスセル機会の発見
顧客対応プロセスの標準化と属人化の解消
AIを活用した営業活動の効率化
などを通じて、既存営業の仕組み化と収益最大化を支援します。
展示会当日は、実際の支援事例やサービス内容を紹介するとともに、いくつかの質問に回答されることで、現状の課題把握と目標超過達成に向けたポテンシャル診断を実施します。診断結果を踏まえ、来場企業ごとの状況に応じた情報提供も行います。
第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS- 開催概要
日時：2026年6月24日（水）〜26日（金）10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト
ブース：9つの専門展示会中のCX向上EXPO夏 ※アディッシュはM12-75
参加方法：事前登録制（無料）
開催方法：リアル開催
主催：RX Japan株式会社
詳細・申し込み：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
関連リンク
CS STUDIO
https://cs-studio.adish.co.jp/
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下アディッシュ）は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティングの総合展示会「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS-」に出展します。
詳細・申し込み：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html
出展概要：既存営業の課題診断と情報提供
多くの企業では、新規顧客獲得に注力する一方で、既存顧客へのフォローが担当者個人の経験や努力に依存し、解約防止やアップセル・クロスセルの機会を十分に活かしきれていないという課題があります。
アディッシュでは、これまで培ってきたカスタマーサクセスおよびBPO運営の知見を活かし、AIによるデータ分析と専門人材による伴走支援を組み合わせた「既存営業AI BPO」を展開しています。
「既存営業AI BPO」（AI×人による既存顧客向け営業支援サービス）では、
顧客データの分析による解約リスクの可視化
顧客の利用状況や行動データを活用したヘルススコア設計
アップセル・クロスセル機会の発見
顧客対応プロセスの標準化と属人化の解消
AIを活用した営業活動の効率化
などを通じて、既存営業の仕組み化と収益最大化を支援します。
展示会当日は、実際の支援事例やサービス内容を紹介するとともに、いくつかの質問に回答されることで、現状の課題把握と目標超過達成に向けたポテンシャル診断を実施します。診断結果を踏まえ、来場企業ごとの状況に応じた情報提供も行います。
※画像は出展イメージ
第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS- 開催概要
日時：2026年6月24日（水）〜26日（金）10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト
ブース：9つの専門展示会中のCX向上EXPO夏 ※アディッシュはM12-75
参加方法：事前登録制（無料）
開催方法：リアル開催
主催：RX Japan株式会社
詳細・申し込み：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
関連リンク
CS STUDIO
https://cs-studio.adish.co.jp/