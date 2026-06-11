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祝・誕生1周年！ついに初の商品化！！TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」グッズを新発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」のオリジナルグッズを2026年6月19日から発売いたします。
「とすっぱ」は2026年4月に誕生1周年を迎え、今回が待望の初商品化となります。本商品のために新たに描き下ろされた、さまざまなシーンを切り取った「とすっぱ」にぜひご注目ください。
「とすっぱ」は2026年4月に誕生1周年を迎え、今回が待望の初商品化となります。本商品のために新たに描き下ろされた、さまざまなシーンを切り取った「とすっぱ」にぜひご注目ください。
販売商品
とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス 770円（税込）
シンカンセンスコ゛イカタイアイスに苦戦するとすっぱのアクリルキーホルダーです。
とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー 駅員 770円（税込）
駅員風の帽子をかぶって敬礼するとすっぱのアクリルキーホルダーです。
とすっぱ アクリルスタンド アイス 890円（税込）
シンカンセンスコ゛イカタイアイスに苦戦するとすっぱのアクリルスタンドです。
とすっぱ アクリルスタンド 駅員 890円（税込）
駅員風の帽子をかぶって敬礼するとすっぱのアクリルスタンドです。
とすっぱ スマホステッカー アイス 440円（税込）
シンカンセンスコ゛イカタイアイスに苦戦するとすっぱのスマホステッカーです。
とすっぱ スマホステッカー きしめん 440円（税込）
きしめんを楽しむとすっぱのスマホステッカーです。
クリアファイル 380円（税込）
表面には、お弁当箱の中から「ひょっこり」と顔を出すとすっぱをデザイン。
裏面にはさまざまなポーズが楽しめる「とすっぱ図鑑」をデザインした、ファン必見の一枚です。
販売詳細
＜販売箇所＞
当社店舗（品川駅）
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社店舗（名古屋駅）
・「PLUSTA名古屋中央」
店舗場所：名古屋駅在来線中央口改札前
営業時間：6:15〜22:00
※発売当日は準備でき次第、販売を開始いたします。
当社店舗（静岡駅）
・「プレシャスデリ＆ギフト静岡」
店舗場所：ASTY静岡西館(在来線改札口正面)
営業時間：6:30〜22:30
※発売当日は午前10時から販売を開始いたします。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
※発売当日は午前10時から販売を開始いたします。
＜発売日＞
2026年6月19日（金曜日）
（JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 ※商品により異なります）
「とすっぱ」とは
ＪＲ東海沿線およびＪＲ東海グループをご利用の皆様にTOKAI STATION POINTを知っていただき、より愛されるサービスとなるために生まれたTOKAI STATION POINT公式キャラクターです。
【プロフィール】
かっぱのキャラクター。
周りのかっぱとは違うものを頭にのせて個性を出したいと思っている。
自分に似合うものを探しているもののなかなか良いものが見つからず、今のところ一番しっくりくる買い物袋をのせている。
とすっぱ公式サイト：https://tspoint.jr-central.co.jp/tosuppa/
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp