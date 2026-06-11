祝・誕生1周年！ついに初の商品化！！TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」グッズを新発売

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」のオリジナルグッズを2026年6月19日から発売いたします。



「とすっぱ」は2026年4月に誕生1周年を迎え、今回が待望の初商品化となります。本商品のために新たに描き下ろされた、さまざまなシーンを切り取った「とすっぱ」にぜひご注目ください。