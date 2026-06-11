こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“速度への憧れ” 名車を純金で愉しむ 最大約２センチの超ミニサイズ「新幹線 純金ミニフィギュア」第２弾「のぞみ」時代を切り拓いた300系・500系モデルを受注販売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、当社公式オンラインショップにて、300系および500系をモチーフとした「新幹線 純金ミニフィギュア」第２弾を2026年6月15日から受注販売します。
「新幹線 純金ミニフィギュア」シリーズは、最大約２センチの超ミニサイズながら、先頭車両正面の特徴的なフォルムをできる限り精緻に再現し、東海道・山陽新幹線の名車たちを純金でお楽しみいただける特別な商品です。
300系は1992年、「のぞみ」の運転開始とともに登場し、東海道新幹線の高速化時代の幕開けを象徴する存在となりました。一方、500系は流線形の先頭形状が印象的な車両として1997年に登場し、国内営業運転最高速度300km/hを実現するなど、新幹線のさらなる可能性を切り拓きました。
日本の鉄道史に名を刻むこれらの新幹線車両を長くお楽しみにいただける特別な商品をご提供したいと考え、「東海道新幹線メモリアルリング」の製作パートナーである株式会社ケイ・ウノの協力を受け、熟練のジュエリー職人の経験やケイウノの技術力を活かし、細部にまでこだわり１点１点製作いたします。
未来へ向かって駆け抜けた名車たちの記憶や、あの時代に抱いた“憧れ”をいつまでもお楽しみいただける特別なコレクションです。
＜商品名＞ 新幹線300系 純金ミニフィギュア
＜販売価格＞ 税込242,000円
＜数量＞ 100個 ※受注受付期間中の受注上限数です。
なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。
＜セット内容＞ 商品本体、専用収納ケース
＜本体仕様＞
・商品の素材：K24（純金）、マット加工
・サイズ：縦約18.3mm・横約15.1mm・厚み約9.8mm
・重量：約３g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いております。
・生産：日本
＜収納ケースの仕様＞
・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット
・化粧箱素材：紙
・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み）
・生産：日本
【商品説明】
1992年、「のぞみ」の運転開始とともに登場した300系新幹線は、それまでの新幹線のイメージを大きく変えた存在でした。白い車体にシャープなフォルム、そして東京と新大阪を最速で結ぶという新たな時代の象徴――。“速さ”が憧れであり、未来そのものだった時代、多くの人々の期待を乗せて東海道を駆け抜けました。
駅の発車標に初めて表示された「のぞみ」の文字。ホームへ滑り込んできた300系を見上げた時の高揚感。あの頃、新幹線は“未来へ向かう乗り物”として、特別な輝きを放っていました。
本商品では、そんな300系の特徴的な車体フォルムを、超ミニサイズでできる限り精緻に再現。貴金属の造形に精通した熟練のジュエリー職人が「高速化時代の幕開けを象徴した名車の存在感を表現したい」という熱い想いを込めて何度も修正を重ねこだわり抜いて超ミニサイズの立体ミニフィギュアとして再現しました。
素材には純金（K24）を採用。小さなサイズの中に、時代を駆け抜けた名車の記憶と輝きを閉じ込め、純金ならではの重厚な質感で表現しました。
“のぞみ”が切り拓いた新しい時代の記憶と、あの頃に抱いた“速度への憧れ”を、色あせることのない純金の輝きとともに永くお楽しみいただける特別なコレクションです。
＜商品名＞ 新幹線500系 純金ミニフィギュア
＜販売価格＞ 税込242,000円
＜数量＞ 100個 ※受注受付期間中の受注上限数です。
なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。
＜セット内容＞ 商品本体、専用収納ケース
＜本体仕様＞
・商品の素材：K24（純金）、マット加工
・サイズ：縦約16.7mm・横約15.0mm・厚み約10.6mm
・重量：約３g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いております。
・生産：日本
＜収納ケースの仕様＞
・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット
・化粧箱素材：紙
・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み）
・生産：日本
【商品説明】
1997年に登場した500系新幹線は、国内営業運転最高速度300km/hを実現し、“速さ”への憧れをそのまま形にしたような車両でした。鋭く伸びる先頭形状、未来を先取りしたようなデザイン、そして風を切り裂くように駆け抜ける姿――。東海道・山陽新幹線の中でもひときわ鮮烈な存在感を放ち、多くの人々の記憶に深く刻まれています。
そして今、引退の時が近づきつつあります。あの姿を駅で見上げた記憶も、通過する瞬間に胸が高鳴った感覚も、少しずつ“思い出”になろうとしています。
本商品では、そんな500系の特徴的な車体フォルムを、超ミニサイズでできる限り精緻に再現。熟練のジュエリー職人が「未来へ向かって駆け抜けた名車の力強さと美しさを表現したい」という熱い想いを込めて、さまざまな資料を基にデザインしました。素材には純金（K24）を採用。超ミニサイズながら、純金特有の重厚な質感と美しい輝きが、名車の持つ風格と存在感を際立たせる特別な仕上がりとなっています。
時代を超えてなお色あせない“速度への憧れ”と、あの頃に抱いた未来へのときめきを、純金の輝きとともに永くお楽しみいただける特別なコレクションです。
＜商品名＞ 新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース
＜販売価格＞ 税込36,960円
＜数量＞ 40個 ※受注受付期間中の受注上限数です。
なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。
＜セット内容＞ ディスプレイケース本体、額立て
※本商品に純金ミニフィギュアは付属しません。
＜本体仕様＞
・商品の素材：アクリル、木製
・化粧箱の材質：紙
・サイズ：縦約345mm・横約540mm・厚み約50mm
・生産：日本
＜備考＞
今後予定している「新幹線 純金ミニフィギュア」の受注受付期間のたび、本商品の受注受付を予定しております。なお、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動（大幅な上昇を含む）する場合がございます。あらかじめご了承ください。
＜注意事項＞
地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等のやむを得ない事情により、今後の販売を予告しております「新幹線 純金ミニフィギュア」の販売を中止させていただく場合がございます。この点につき、ご了承の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。
【商品説明】
全８種類の「新幹線 純金ミニフィギュア」を美しく収納できる本企画のためだけに設計された特別仕様のディスプレイケースです。各新幹線の先頭車両のサイドビューを描いた線画と、特徴的な車体側面のラインをあしらい、コレクションの魅力を引き立てます。手に取るたび、歴代新幹線が駆け抜けた時代の記憶や、ミニフィギュアの輝きを存分に楽しめる逸品です。
【予告】今後登場予定の「新幹線 純金ミニフィギュア」
＜第３弾＞ 受注受付予定時期：2026年12月頃
新幹線700系
新幹線N700A
＜第４弾＞ 受注受付予定時期：2027年６月頃
新幹線N700S
923形ドクターイエロー
＜今後登場予定の商品に関する注意事項＞
※販売価格は現時点では未定です。
※受注受付時期や対象商品は変更となる場合があります。
※本シリーズは第4弾までの展開を予定しておりますが、生産・販売状況により終了、または販売を中止させていただく場合がございます。
※地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動（大幅な上昇を含む）することや、受注数量や商品の仕様・内容等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ 販売詳細
＜受注受付期間＞ 2026年6月15日（月）10：00〜2026年7月21日（火）23：59
※受注上限数に到達しだい受付を終了いたします。
※受注受付期間の延長や受注上限数の追加、または別に設定して追加販売を行う場合があります。
＜販売箇所＞ JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の公式オンラインショップ
「PLUSTA ONLINE STORE」JR東海MARKET店 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜決済方法＞ クレジットカード決済のみ
＜発送時期＞ 受注受付期間終了後に生産を開始いたします。発送は2027年２月中旬頃を予定しております。
※原材料等の調達や製造上の都合により発送時期は変更となる場合があります。
＜その他＞
・１注文にあたり１個までとさせていただきます。また、他商品との同時購入はできません。
・ギフト包装等のご希望はお受けできません。
・数量は受注上限数です。受注状況によっては生産数が記載された数量に満たない場合があります。
■ 注意事項
【商品について】
・画像はイメージです。（商品画像は3DCGを用いたイメ―ジです。実際とは異なる場合があります）
・本商品にシリアルナンバーの刻印はございません。
・「新幹線 純金ミニフィギュア」各商品の重量は、記載重量から上下に変動する場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
・本商品は、精巧な造形と貴金属加工の特性上、「中空（ちゅうくう）」構造で製造されており、製造工程上の都合により本体背面に微細な穴が1箇所ございます。これは製品仕様の一部であり、不良品ではございませんので、あらかじめご了承ください。
・各商品に可動及び点灯部分はございません。（例：車輪は回転不可。ヘッドライトは点灯不可。）
・ジュエリーの製作技法を用いて一つひとつ手作業で加工をしているため、細部の仕上げ状態においては独特の風合いがございます。メーカーの基準により厳正に検品を行ったうえで品質の判断を行い、ご納品いたします。細部の仕上げ状態に関して、お客様からのご申告による商品の不良等に対する対応はいたしかねますので、予めご理解いただきますようお願いいたします。
・鑑賞用コレクション商品としてお楽しみいただくため、専用の収納ケースに入れております。お取り扱いの際は強い接触や摩擦を避け、柔らかい手袋のご使用を推奨しております。また、研磨剤入りクロスや布で強く拭くと、つや消しが摩耗し光沢化する恐れがありますので、ご使用はお控えください。
【キャンセル】
・お客様都合によるキャンセル・内容変更・返品・返金・交換等を一切お受けすることはできません。
【交換・修理】
・次の場合にのみ商品の交換・修理を承ります。
「お届けした商品がご注文内容と異なっていた。」「お届けした商品が破損・損傷していた。」
※商品は未使用のものに限ります。また、交換・修理をご希望される場合は、商品到着後7日以内に当社までご連絡をお願いします。ご連絡のないご返送商品は、お受け取りをいたしかねますのでご了承ください。なお、交換・修理の際に発生する送料は、当方またはメーカーにて負担いたします。
・次に該当する場合は、商品到着後７日以内であっても交換・修理いたしかねますのでご注意ください。
「袋、箱、その他商品に付随するものがそろっていない。」「外部に傷や使用感がある。」「当社サイト以外で購入された。」
【配送】
・ご注文いただいた商品の発送が準備でき次第、当社指定の配送業者（ヤマト運輸）の宅急便により配送させていただきます。
配送業者の変更は承ることはできません。また、沖縄・離島及び海外へは配送いたしかねます。
【受注の取り消し】
・仕入れ価格の急激な上昇により発売価格で製作できない場合、原材料等の調達が著しく困難な場合、ご注文内容に不備等がありお客様と連絡がつかない場合、その他前記各号に類する場合には、当社は受注を取り消しすることがあります。
【その他】
・商品代金の支払い方法の変更はできません。また、限度額にご注意ください。
・ご不在の場合は、運送会社より不在票が投函されます。再配達可能期間内に、配送業者と日程をご調整のうえ、必ず商品をお受け取りください。
・運送会社の保管期限を過ぎた商品は一旦弊社に返送されます。その際は、お客様とご連絡が取れ次第、再配送のお手続きを行います。その際、追加費用をご請求する場合がございます。また、お受け取りいただけない場合や、複数回のお届けが発生した際も追加費用をご請求する場合がございます。
・当社が定める受取可能期間（原則、当社発送日から 30日以内）を過ぎた商品は当社判断による処理をさせていただきます。処理後の再発送はお受けいたしかねます。また、長期ご不在や住所不明等によりお受け取りいただけなかった場合でも、返金はいたしかねます。
・お客様都合による長期不在や受取辞退などの未受け取りが発生した場合、今後のご注文・ご利用をお断りさせていただく場合がございます。商品は必ずお受取りいただくようお願いいたします。
■ 関連商品
東海道新幹線メモリアルリング
本商品は、東海道新幹線に関する「記念や思い出」を刻むリングの意を込めて「メモリアルリング」と名付けました。
素材はプラチナで、コーディネートに取り入れやすい永く愛用できるシンプルなデザインです。長年培ってきた伝統的な技法から最新の技術までを備える熟練の職人（スペシャリスト）が着け心地・耐久性・強度を追求し、一つひとつ手作業で丁寧に制作いたします。内側には全７種類の東海道新幹線の車両とモチーフとなるロゴ等から選べるセミオーダー仕様です。
東海道新幹線の好きな車両、自分だけの思い出や、出会いのきっかけ、一緒に過ごした思い出など、それぞれの想いを刻む特別な「自分だけの」メモリアルリングをお届けいたします。
※本商品は自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE（ https://www.jrcp-shop.jp/ ）」にて受注販売しております。
■ ケイウノとは
2021年に創業40周年を迎えたケイウノは、年間4万種類のデザインを生み出す日本最大のオーダーメイドブランドです。
お客さまのどんな細かなご要望にもお応えできるよう、伝統技法から最新技術まで幅広く備え、約150名の職人が在籍しています。
原型づくり、石留め、彫り、地金加工など、各工程にスペシャリストが在籍し、ほぼすべての商品を国内の自社工房で製作。
ジュエリーだけでなく、オーダーメイドの腕時計も手がけるなど、メイドインジャパンのハイクオリティなものづくりを追求しています。
ぜひケイウノならではのクラフトマンシップをご覧ください。
JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済（※商品により異なります。）
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※本商品のご予約および取り置きはできません。また、宅配対応のみとなり、店頭受取りは対象外です。
※送料は販売価格に含まれています。
※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp