“速度への憧れ”　名車を純金で愉しむ　最大約２センチの超ミニサイズ「新幹線 純金ミニフィギュア」第２弾「のぞみ」時代を切り拓いた300系・500系モデルを受注販売





























＜商品名＞ 新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース ＜商品名＞ 新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース



















＜販売価格＞ 税込36,960円＜数量＞ 40個 ※受注受付期間中の受注上限数です。なお、本商品は数量限定商品ではなく、受注受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります。＜セット内容＞ ディスプレイケース本体、額立て※本商品に純金ミニフィギュアは付属しません。＜本体仕様＞・商品の素材：アクリル、木製・化粧箱の材質：紙・サイズ：縦約345mm・横約540mm・厚み約50mm・生産：日本＜備考＞今後予定している「新幹線 純金ミニフィギュア」の受注受付期間のたび、本商品の受注受付を予定しております。なお、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動（大幅な上昇を含む）する場合がございます。あらかじめご了承ください。＜注意事項＞地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等のやむを得ない事情により、今後の販売を予告しております「新幹線 純金ミニフィギュア」の販売を中止させていただく場合がございます。この点につき、ご了承の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。