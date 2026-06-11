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「バイオ環境学部20周年×世界環境デー」記念イベントを開催
京都先端科学大学バイオ環境学部は6月5日、国連の定める世界環境デーにあわせて「バイオ環境学部20周年×世界環境デー」記念イベントを開催しました。
本イベントは、2026年度に迎える学部開設20周年を記念した取り組みの第1弾として実施されました。
当日は学生および教職員あわせて180名が参加、参加者全員が揃いのグリーンの記念Tシャツを着用し集合写真を撮影しました。
撮影後には、軽食を囲みながら交流を深めました。その後、参加者は、葉書（はがき）の語源ともいわれるタラヨウの葉に、「環境のために私ができること」をテーマに、それぞれの想いを書き記し、メッセージパネルに掲示しました。これにより、日常生活における環境への取り組みや意識を共有する機会となりました。
今回使用したタラヨウは学生有志が事前に剪定作業を行ったもので、メッセージを記入したタラヨウの葉は、イベント終了後、実習圃場やバイオ環境学部演習林のたい肥として再利用します。
タラヨウの葉を吊るしたメッセージパネル
環境に関するメッセージを記入
留学生のメッセージ
軽食を食べながらの交流会
今回のイベントは、人とともに多様な生き物が共生する社会の実現を目指すバイオ環境学部の教育・研究の理念を体現するものであり、一人ひとりの小さな行動が未来につながることを発信する取り組みです。
なお、本イベントを皮切りに、同学部では20周年を記念したさまざまな企画を年間を通じて展開していく予定です。今後は、9月や2027年2月にも関連イベントが計画されています。
▼本件に関する問い合わせ先
京都先端科学大学 広報センター
〒615-8577
京都市右京区山ノ内五反田町18
e-mail：kouhou@kuas.ac.jp
TEL：075-406-9121
FAX：075-406-9278
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本イベントは、2026年度に迎える学部開設20周年を記念した取り組みの第1弾として実施されました。
当日は学生および教職員あわせて180名が参加、参加者全員が揃いのグリーンの記念Tシャツを着用し集合写真を撮影しました。
今回使用したタラヨウは学生有志が事前に剪定作業を行ったもので、メッセージを記入したタラヨウの葉は、イベント終了後、実習圃場やバイオ環境学部演習林のたい肥として再利用します。
タラヨウの葉を吊るしたメッセージパネル
環境に関するメッセージを記入
留学生のメッセージ
軽食を食べながらの交流会
今回のイベントは、人とともに多様な生き物が共生する社会の実現を目指すバイオ環境学部の教育・研究の理念を体現するものであり、一人ひとりの小さな行動が未来につながることを発信する取り組みです。
なお、本イベントを皮切りに、同学部では20周年を記念したさまざまな企画を年間を通じて展開していく予定です。今後は、9月や2027年2月にも関連イベントが計画されています。
▼本件に関する問い合わせ先
京都先端科学大学 広報センター
〒615-8577
京都市右京区山ノ内五反田町18
e-mail：kouhou@kuas.ac.jp
TEL：075-406-9121
FAX：075-406-9278
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/