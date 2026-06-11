海外旅行デビューを応援　パンスターミラクル号「釜山1日観光付き4日間ツアー」を発売

株式会社サンスターライン松島海上ケーブルカー/イメージ

株式会社サンスターラインが展開する旅行ブランド「ミラクルツアーズ」は、大阪～韓国・釜山を結ぶクルーズフェリー「パンスターミラクル号」を利用した旅行商品「初韓 ミラクル号で行く釜山1日観光付き4日間」の販売を開始いたしました。

本商品は、韓国観光公社による訪韓促進キャンペーン「初韓」と、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）が推進する海外旅行拡大プロジェクト「もっと！海外へ」の趣旨に連動して造成した旅行商品です。

海外旅行に興味はあるものの、「初めての海外で不安」「個人手配はハードルが高い」と感じる方にも気軽にご参加いただける内容となっています。

海外旅行の第一歩を応援する旅行商品

コロナ禍以降、海外旅行需要は回復傾向にある一方で、パスポート取得や海外渡航への不安から、まだ海外旅行を経験したことがない方も少なくありません。

このような状況の中、韓国観光公社の「初韓」は、初めて韓国を訪れる旅行者を応援するキャンペーンとして展開されています。

また、JATAの「もっと！海外へ」プロジェクトは、海外旅行の魅力を伝え、渡航機会の創出を目指す取り組みです。

本商品は、こうした取り組みの趣旨に賛同し、海外旅行デビューの行き先として身近な韓国・釜山を提案するために企画いたしました。

初めての韓国旅行でも安心の1日観光付き

本ツアーでは、釜山到着後に現地ガイドとともに人気観光スポットを巡る1日観光をご用意。

釜山の人気スポットである松島海上ケーブルカー、甘川文化村、国際市場、チャガルチ市場を訪れます。現地での移動や観光地選びに悩むことなく、初めての韓国旅行でも安心して釜山の魅力を体験できます。

また、釜山ならではのグルメ、「デジクッパ」や「ナッコプセ」がお召し上がりいただけるのもポイントです。

ツアーのスケジュール

甘川文化村/イメージ現地の夕食はカルビ/イメージ

本ツアーのスタートは金曜日の夕方の大阪出発から。出発から約1時間で明石海峡大橋をくぐります。夜は夕食やクルーのパフォーマンスステージ、ラウンジでドリンクと共に過ごして、起きたら視界には大海原が広がります。

モーニングストレッチクラスや大浴場でしっかり目を覚ました後は、メニュー豊富な朝食ビュッフェを。下船したら専用車で観光に出発し、夕食まで楽しんだらホテルへお送りします。

日曜日はご自身でチェックアウトしていただき、最後の昼食は釜山名物のデジクッパをお召し上がりいただきます。専用車でターミナルまでお送りした後は、チェックインをして釜山を出港します。

釜山出発便の見どころは夕食後に通過する関門橋です。関門海峡の夜景の近さをご体験いただけます。

ゆっくり眠って起きると穏やかな瀬戸内海の景色に。島影を見ながら朝食を取ったら大阪港に到着します。

飛行機とは異なる、「船で始まる海外旅行」

パンスターミラクル号 航路図船前方の景色が一望できるVIPラウンジ/イメージモーニングストレッチクラス/イメージ

パンスターミラクル号は、大阪と韓国・釜山を結ぶクルーズフェリーです。

夕方に大阪を出港し、翌朝釜山へ到着するため、移動時間そのものも旅として楽しめるのが特徴です。

船内にはレストラン、大浴場、ラウンジ、ショップ、屋外インフィニティプールなどを備え、気軽なクルーズ気分をお楽しみいただけます。夜はクルーによるパフォーマンスステージで、非日常体験を。韓国料理が中心の夕食・朝食ビュッフェもあり、旅気分を満喫していただけます。

また、船のターミナルは発着便も多くないため、飛行機よりも手続きやターミナル内移動が容易で、初めての海外旅行の方にも安心してご利用いただけます。

さらに、船内、釜山のターミナルともに、日本語対応が可能です。

釜山到着前に、視界にぐんぐんと近づいてくるビル群は圧巻。大阪を出発して眺めた瀬戸内海の先にこの景色があるということを実感できる、船旅ならではの醍醐味を味わえます。

日本から最も近い海外都市・釜山へ

クルーによるパフォーマンスステージ/イメージバルコニースイート/イメージ夕食・朝食ビュッフェ/イメージ海が見られるサウナ付き大浴場/イメージ

釜山は、日本から最も近い海外都市の一つとして知られています。

グルメ、ショッピング、海辺の景色、カフェ文化など、多彩な魅力がコンパクトにまとまっており、初めての海外旅行先としても人気があります。

昔ながらの活気ある市場と、韓国有数のビーチリゾートのどちらもが楽しめる街です。

釜山港国際旅客ターミナルから釜山駅までは徒歩圏内で、市内各地へのアクセスも良好です。

海外旅行に興味はあるけれど、まだ一歩を踏み出せていない方へ。

パンスターミラクル号で海を渡り、日本から最も近い海外都市・釜山へ。ミラクルツアーズは、海外旅行の楽しさをより多くの方に体験していただける商品づくりを今後も進めてまいります。

ツアー概要

海雲台/イメージチャガルチ市場/イメージ

初韓×もっと海外へ ミラクル号で行く釜山1日観光付き4日間

・出発日：2026年7月10日、9月4日

・旅行日数：3泊4日

・旅行代金：

インサイドキャビン 68,500円

オーシャンビューキャビン 74,900円

バルコニスイート 114,900円

※上記料金に加え、燃油サーチャージ・諸税が別途発生いたします。

※訪問先の松島海上ケーブルカーは、急遽運航中止の場合、松島スカイウォークにご案内

します。返金はございません。

【申込ページ】https://www.panstar.jp/tour/detail/id/269/dt/4

パンスターミラクル号【パンスターミラクルクルーズとは】

・2025年4月就航の新造船

・航路：大阪・南港～韓国・釜山（瀬戸内海を通過）を定期運航

（大阪発：月水金、釜山発：火木日）

・客室数は計102室。355人の乗客を収容

・全客室内にトイレ・シャワーブースを完備

・定期運航のフェリーながら、バルコニー付き客室、バーのあるラウンジ、キッズスペース、屋外プール（季節限定営業）、スパ、ソファー席のあるトップデッキなど多彩な施設を完備

・メニュー豊富な夕食・朝食ビュッフェは運賃に含まれます

・公式サイト https://www.panstarcruise.com/