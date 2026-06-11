香りでごまかさず、洗剤で落ちないニオイをはがす*¹！「レノア クエン酸in超消臭」がフルリニューアル

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、洗剤でも柔軟剤でもない新しいジャンルの『すすぎ消臭剤』である「レノア クエン酸in超消臭」を、2026年6月下旬よりフルリニューアルいたします。リニューアルした「レノア クエン酸in超消臭 超無臭」は、防臭力がアップし、香りもよりやさしくほのかな香りになりました。また、シリーズ全製品のラベルデザインを従来の製品ごとの色分けデザインから、共通のシルバー基調デザインへ刷新。さらに、新キャラクターとして、クエン酸をイメージしたレモンの帽子を被った「クエンちゃん」がCMや店頭に登場します。

ニオイ問題解決の新発想！すすぎ消臭剤「レノア クエン酸in超消臭」について

「レノア クエン酸in超消臭」は、洗剤で洗っても落ちないニオイを、柔軟剤の香りでカバーしてごまかすのではなく、ニオイを元からはがし取る*¹、洗剤でも柔軟剤でもない新ジャンルの「すすぎ消臭剤」です。洗濯時に、柔軟剤の代わりに柔軟剤投入口へ入れるだけで使用でき、洗剤で洗ってもニオイが残ったり、柔軟剤の香りが混ざって逆に不快に感じたりする悩みを、根本原因の繊維に蓄積したニオイを根こそぎはがし取る*²ことで、解決します。

世代を問わず広がる衣類のニオイ悩みに着目

近年、衣類のニオイ悩みは多様化しています。特に、子育て世帯では吐き戻しや食べこぼし、おもらし、運動着の汗や泥汚れなど、日常的なニオイ悩みを抱える家庭も少なくありません。

一方で、こうしたニオイ悩みは子育て世帯に限ったものではありません。スポーツウェアの汗臭や、タオルなどに蓄積したニオイ、加齢による体臭など、ライフステージや生活環境によってさまざまなニオイ悩みが存在しています。

こうした背景から、香りでニオイを覆い隠すのではなく、ニオイの原因そのものにアプローチしたいというニーズが高まっています。「レノア クエン酸in超消臭」は、柔軟剤でも洗剤でもない新ジャンルの“すすぎ消臭剤”として、吸水力はそのままに、洗剤だけでは落としきれない蓄積ニオイをはがし取る*¹ことで、幅広い世代のニオイ悩みに応えます。

新しくなった「レノア クエン酸in超消臭」３つのリニューアルポイント

こうした子育て世帯に多いニオイ悩みや柔軟剤を使用しない家庭の増加傾向といった背景を受け、「レノア クエン酸in超消臭」シリーズは、子育て世帯にもより使いやすいブランドを目指しフルリニューアルいたします。

＜リニューアルポイント＞

・「超無臭」は防臭力向上＆よりやさしくほのかな香りへ改良

・シリーズ全製品をシルバー基調のデザインへ刷新

・新キャラクター「クエンちゃん」が登場

今回のリニューアルでは、「レノア クエン酸in超消臭」シリーズのうち、「レノア クエン酸in超消臭 超無臭」がさらに進化しました。防臭力を向上するとともに、香りも自然に近いやさしくほのかな香りへ改良することで、強い香りを避けたい方でもより使いやすくなりました。

また、シリーズ全製品のボトルデザインを刷新し、従来の製品ごとに異なるカラーデザインから、シルバーを基調とした統一感のあるデザインに変更しました。清潔感のあるシルバーカラーを採用することで、蓄積ニオイをはがし取る*²「洗剤でも柔軟剤でもない新ジャンル」である“すすぎ消臭剤”という新しい消臭習慣を、より直感的に伝えていきます。また、「部屋干し」「超無臭」「SPORTS」の各ラインアップについても、用途やライフスタイルに合わせて選びやすいデザインへと刷新しました。

さらに、新キャラクターとして、クエン酸をイメージしたレモンの帽子を被った「クエンちゃん」が、CMや店頭に登場。愛らしい姿で、洗剤でも柔軟剤でもない「レノア クエン酸in超消臭」の新しい消臭習慣を伝えていきます。

洗剤では落ちないニオイをはがす*¹：自社洗剤比較

繊維に蓄積したニオイを根こそぎはがす*²：蓄積ニオイの原因である金属イオンを取り除くことで、新品級の消臭効果をもたらすこと。100日間の蓄積ニオイがあるタオルについて、レノアクエン酸inで洗濯した後に70％以上が当該ニオイをはがすと回答。P&G調べ（N=38）

左から：「レノア クエン酸in超消臭 部屋干し フレッシュグリーンの香り」「レノア クエン酸in超消臭 超無臭 さわやかシトラスの香り」「レノア クエン酸in超消臭 SPORTS リフレッシュリリーの香り」

【製品概要】

＜レノアについて＞

『レノア』は、2004年に柔軟剤に「防臭」という新しい便益を取り入れた「初代レノア」に始まり、布製品の吸水力を落とすことなく長続きする香りや高い消臭効果をもたらすビーズ製品の発売など、これまで数々の革新的なイノベーションにより柔軟剤市場を牽引してきたブランドです。そんな『レノア』より2023年から、ビーズに続く10年ぶりの新ジャンルとなる「すすぎ消臭剤」として発売されるのが「レノア クエン酸in超消臭」です。

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」、ボディケアブランド「オールドスパイス」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL:0120-021-321

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