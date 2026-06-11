【日本大学】ナノ材料の社会実装を加速する「相平衡推算法」を確立−ナノ粒子を疑似分子として取り扱い、化学工学熱力学による設計指針を確立−

【日本大学】ナノ材料の社会実装を加速する「相平衡推算法」を確立−ナノ粒子を疑似分子として取り扱い、化学工学熱力学による設計指針を確立−