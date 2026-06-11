【7月11日(土)】同志社女子大学公開講座 第37期 町家講座京町家で学ぶ歴史と文化「フラメンコが繋ぐ日本とスペイン」を開催

【7月11日(土)】同志社女子大学公開講座 第37期 町家講座京町家で学ぶ歴史と文化「フラメンコが繋ぐ日本とスペイン」を開催