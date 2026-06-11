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【7月11日(土)】同志社女子大学公開講座 第37期 町家講座京町家で学ぶ歴史と文化「フラメンコが繋ぐ日本とスペイン」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風景を醸し出す“京まちや平安宮”（京都市上京区）にて、公開講座「町家講座」を開講しています。講師には、主に学外からテーマに沿った専門家の方々をお招きし、講座は歴史や文化のテーマなど多岐にわたります。2026年度第2回は溝畑 直子 氏(Emociones代表)による講演を行います。
【テ ー マ】「フラメンコが繋ぐ日本とスペイン」
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/37
【講 師】溝畑 直子 氏(Emociones代表)
【日 時】2026年7月11日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年7月1日(水)まで）
【講師プロフィール】溝畑 直子（みぞはた なおこ） Emociones代表
同志社女子大学学芸学部音楽学科声楽専攻卒業、同大学院修了。2007年、英国ウェールズへの留学中にフラメンコと出会う。2010年、セビージャ・フラメンコ芸術学院に留学。2011年よりアルマ・デ・フラメンコ大阪校の講師に就任し、2015年に独立。2017年には『住友生命いずみホール』初のフラメンコ公演を主催する。2019年、ギジェナ国際コンクールのセミファイナリストに選出。2025年には大阪・関西万博スペイン館で企画されたアンダルシア州のイベントにおいて、フラメンコ衣装デザイナーのロシオ・ペラルタおよびフラメンコ歌手ホセ・ルイス・ペレス・ベラとのコラボレーションパフォーマンスに招聘される。2026年には同氏を招聘し、4月25日に宝塚公演、4月28日に東京公演を主催。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/37
【講 師】溝畑 直子 氏(Emociones代表)
【日 時】2026年7月11日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年7月1日(水)まで）
【講師プロフィール】溝畑 直子（みぞはた なおこ） Emociones代表
同志社女子大学学芸学部音楽学科声楽専攻卒業、同大学院修了。2007年、英国ウェールズへの留学中にフラメンコと出会う。2010年、セビージャ・フラメンコ芸術学院に留学。2011年よりアルマ・デ・フラメンコ大阪校の講師に就任し、2015年に独立。2017年には『住友生命いずみホール』初のフラメンコ公演を主催する。2019年、ギジェナ国際コンクールのセミファイナリストに選出。2025年には大阪・関西万博スペイン館で企画されたアンダルシア州のイベントにおいて、フラメンコ衣装デザイナーのロシオ・ペラルタおよびフラメンコ歌手ホセ・ルイス・ペレス・ベラとのコラボレーションパフォーマンスに招聘される。2026年には同氏を招聘し、4月25日に宝塚公演、4月28日に東京公演を主催。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/