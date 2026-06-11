ヴァイスシュヴァルツよりトライアルデッキ＆ブースターパック「GA文庫」が6月12日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月12日(金)に、ヴァイスシュヴァルツの最新商品、トライアルデッキ＆ブースターパック「GA文庫」を発売することをお知らせいたします。

★人気ライトノベルレーベル『GA文庫』がヴァイスシュヴァルツに登場！

今年20周年を迎えた人気ライトノベルレーベル『GA文庫』がヴァイスシュヴァルツに登場！合計21作品を収録したブースターパックに加え、トライアルデッキも同時発売いたします。

トライアルデッキとブースターパックのカードを組み合わせて、お気に入りのシリーズやキャラクターのカードとともに、自分だけのデッキでヴァイスシュヴァルツの舞台へ旅立ちましょう！

★収録カード情報（ブースターパック）

〇アニメ出演キャストの箔押しサインカード全32種を収録！

その内15種は原作イラストレーター描き下ろしイラストを使用！

レアリティ：SSP

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件：椎名真昼役 石見舞菜香さん

俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる：夏川真涼役 田村ゆかりさん

ゴブリンスレイヤー：女神官役 小倉唯さん

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかファミリアクロニクル：ヘスティア役 水瀬いのりさん

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかファミリアクロニクル：リュー役 早見沙織さん

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 ソード・オラトリア：アイズ役 大西沙織さん

這いよれ！ニャル子さん：ニャル子役 阿澄佳奈さん

ひきこまり吸血姫の悶々：テラコマリ役 楠木ともりさん

魔女の旅々：イレイナ役 本渡楓さん

落第騎士の英雄譚：ステラ役 石上静香さん

りゅうおうのおしごと！：夜叉神天衣役 佐倉綾音さん

りゅうおうのおしごと！：空 銀子役 金元寿子さん

レアリティ：SP

異能バトルは日常系のなかで：神崎灯代役 山崎はるかさん

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件：椎名真昼役 石見舞菜香さん

俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる：夏川真涼役 田村ゆかりさん

ゴブリンスレイヤー：妖精弓手役 東山奈央さん

最弱無敗の神装機竜：リーズシャルテ役 Lynnさん

失格紋の最強賢者：ルリイ役 鈴代紗弓さん

神曲奏界ポリフォニカ クリムゾン：コーティカルテ役 戸松遥さん

スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました：アズサ役 悠木碧さん

スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました：ベルゼブブ役 沼倉愛美さん

聖剣使いの禁呪詠唱：嵐城サツキ役 竹達彩奈さん

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか：シル役 石上静香さん

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか：春姫役 千菅春香さん

転生賢者の異世界ライフ：ドライアド役 和氣あず未さん

友達の妹が俺にだけウザい：小日向彩羽役 鈴代紗弓さん

のうりん：木下林檎役 田村ゆかりさん

這いよれ！ニャル子さん：ニャル子役 阿澄佳奈さん

ハンドレッド：エミリア役 大久保瑠美さん

ひきこまり吸血姫の悶々：ヴィルヘイズ役 鈴代紗弓さん

魔女の旅々：イレイナ役 本渡楓さん

落第騎士の英雄譚：ステラ役 石上静香さん

〇著者/イラストレーターのダブル箔押しサインカードを13種収録！

対象作品は以下の13作品！

異能バトルは日常系のなかで

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件

俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる

失格紋の最強賢者

スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました

聖剣使いの禁呪詠唱

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ファミリアクロニクル

転生賢者の異世界ライフ

のうりん

ひきこまり吸血姫の悶々

魔女の旅々

りゅうおうのおしごと！

〇[初版限定] ＜AGR＞（オートグラフレア）全2種

人気企画である直筆サインカードを本商品でも収録！

ヘスティア役 水瀬いのりさん、イレイナ役 本渡楓さんの直筆サインカードが、

レアリティ＜AGR＞（オートグラフレア）のカードとして商品内に極々稀に封入！

★ブースターパック商品情報

【商品名】

ブースターパック GA文庫

【発売日】

2026年6月12日(金)

【希望小売価格】

1パック8枚入り 440円(税込)

1ボックス 10パック入り4,400円(税込)

1カートン 12ボックス入り

カード種類数：ノーマル125種＋パラレル159種

▼詳細はこちら

https://ws-tcg.com/products/bp_ga/

★収録カード情報（トライアルデッキ）

トライアルデッキはカード50枚の構築済デッキとなっており、ヴァイスシュヴァルツで遊ぶために必要なものがセットになった、カードゲーム初心者の方にもおすすめの商品です。

〇トライアルデッキでは以下の4作品を収録！

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか

這いよれ！ニャル子さん

魔女の旅々

りゅうおうのおしごと！

〇アニメ出演キャストの箔押しサインカード全4種を収録！

レアリティ：SP

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか：ヘスティア役 水瀬いのりさん

這いよれ！ニャル子さん：ニャル子役 阿澄佳奈さん

魔女の旅々：イレイナ役 本渡 楓さん

りゅうおうのおしごと！：雛鶴あい役 日高里菜さん

★トライアルデッキ商品情報

【商品名】

トライアルデッキ GA文庫

【発売日】

2026年6月12日(金)

【希望小売価格】

カード50枚入り構築済みデッキ 1個 1,650円(税込)

クイックマニュアル・デッキ解説書・プレイマット 同梱

▼詳細はこちら

https://ws-tcg.com/products/td_ga/

★ヴァイスシュヴァルツとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」は、2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム。 キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！現在ヴァイスシュヴァルツには160種類以上のタイトルが参戦中！

ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ＆Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

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