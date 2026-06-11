ワッツ×BSよしもと『営業-1グランプリ』限定コラボグッズ発売が決定！

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）は、BSよしもとの人気番組『営業-1グランプリ』と限定コラボ商品を開発しました。芸人の「現場力」と「営業スキル」を競う番組と実現した異色のコラボ、人気芸人の皆さんがワッツの商品開発に「ガチ参戦」して誕生したグッズをぜひお楽しみください！

◆企画概要・特設サイトについて

開発の裏側を大公開！「ボツ」企画をオンラインで限定販売

よしもと人気芸人のサバンナ八木真澄さんがワッツの社員と商品開発に取り組む様子を動画で紹介しています。また、本採用には至らなかった「ボツ企画」の「新大阪で起こしてください」キャップもオンラインショップで限定販売します。

◆商品概要（全10種）

コラボ商品の詳細はこちら :https://bsyoshimotoailab-sketch.github.io/eigyo1-portal/goods.htmlサバンナ八木さんのYouTubeはこちら :https://youtu.be/0Kycgnec0uE

＜ええ感じビン（全4種）＞

・八木さんの"節約術"から生まれた、こだわりのミニボトル。「宿泊先でも、ちょっとえぇ感じの気分を味わいたい」そんな想いを形にしました。

・持ち運びしやすい50mlと、普段使いにも便利な200mlの2サイズ展開。

＜お弁当が入れやすい底マチ広めバッグ（全2種）＞

・約30×25cmの広めの底マチで「弁当界で一番デカいと言われる地方の仕出し弁当もバッチリ入る」大容量サイズ

・持ち手は短め・長めの2パターンで、黒とベージュの2色展開

＜滑りにくい手袋＞

・縁起物としても取り入れたいグリップ力の高い素材で滑りにくい手袋

・付けたままスマートフォンの操作も可能

※M・Lの2サイズ展開

＜日めくりメモ帳＞

・切り取り可能な仕様で日々のスケジュール管理や打ち合わせにオススメのメモ帳。

・シンプルな構成の中に八木さん語録をデザインした特別感のあるページも収録。

＜アクリルスタンプ（全6種）＞

・営業-1の人気芸人たちと吹き出しでメモや伝言を残すのに最適なデザイン。

・台座付きで、デスクや棚に飾って楽しめます。

※店頭では箱ガチャのため、種類は選べません。

＜シール（全2種）＞

・番組内で飛び出した名言や、現場で役立つ"心がまえ"を詰め込んだ「営業-1」ならではのデザイン

＜トレーディングマグネット（6種）＞

・ホワイトボードやスマートフォンの目印に便利なオリジナルデザインのマグネット

※店頭では箱ガチャのため、種類は選べません。

＜フレークシール＞

・「営業-1」で飛び出した名言や、現場で役立つ"心がまえ"を詰め込んだデザイン。

・手帳やノート、スマホケース、メッセージカードのデコにもぴったり。

＜ミニチュアボトルキーホルダー（全2種）＞

・お土産やばらまき用のプレゼントにも最適なキーホルダー

・デザインは「吉本」と、吉本ゆかりの場所「千日前」の2種類を展開

＜ミニチュアボトル&ケース（全2種）＞

・ペン立てとしても使えるミニチュアフィギュア

・ロゴは「吉本」と、吉本ゆかりの場所「千日前」の2種を展開

〈注意事項〉

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗およびオンラインショップのみでの販売を予定しております。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※画像はイメージです。

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

◆関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

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