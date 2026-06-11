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【金城学院大学】株式会社あいち銀行と包括的連携協力に関する協定を締結
株式会社あいち銀行（代表取締役頭取執行役員 鈴木 武裕様）と金城学院大学（学長 小室尚子）は、2026年6月10日（水）、本学において「包括的連携協力に関する協定」を締結しました。
株式会社あいち銀行とは、金城プロダクションが同銀行の社名変更に伴う動画制作に携わったことを契機に、産学連携の実績を有しております。また、2026年度からは、プロジェクト活動における連携先の開拓においてもご協力いただくことが決まっております。
包括協定の締結により、「地域活性化に関すること」「学術研究に関すること」「学生教育に関すること」をはじめ、さまざまな分野における連携の広がりが期待されます。
今後より一層の連携・協力を進めてまいります。
■連携協定の主な内容
（1）地域活性化に関すること
（2）学術研究に関すること
（3）学生教育に関すること
（4）その他前条の目的を達成するために必要と認められること
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
株式会社あいち銀行とは、金城プロダクションが同銀行の社名変更に伴う動画制作に携わったことを契機に、産学連携の実績を有しております。また、2026年度からは、プロジェクト活動における連携先の開拓においてもご協力いただくことが決まっております。
今後より一層の連携・協力を進めてまいります。
■連携協定の主な内容
（1）地域活性化に関すること
（2）学術研究に関すること
（3）学生教育に関すること
（4）その他前条の目的を達成するために必要と認められること
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/