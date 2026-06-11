　昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）は、６月21日（日）にオープンキャンパスを開催します。本イベントでは、2026年４月に開設した「総合情報学部（データサイエンス学科／デジタルイノベーション学科）」の学部・学科説明会や専門的な学びの第一歩に触れられる体験授業、個別相談などを実施します。

【2026年度オープンキャンパス開催概要】

日　　程

6月21日（日）9:30-15:00（受付開始9:10）

※7月19日（日）、8月22日（土）、8月23日（日）にも開催予定

会　　場

昭和女子大学

（〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57　三軒茶屋駅徒歩7分）

主な企画

学部・学科説明会

体験授業　

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【総合情報学部 体験授業】

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10:25-11:05　「信頼が社会を動かす？」

データサイエンス学科 仁科国之 専任講師（専門：社会心理学）

私たちは意識するしないに関わらず日常生活で、他者を信頼しています。なぜ私たちは他者を信頼することができるのか、そして、信頼できるからこそ社会生活ができることを知ってもらいます。

11:20-12:00　「データビジュアライゼーション」

デジタルイノベーション学科 青柳岳司 特命教授 (専門：計算科学、高分子材料)

「単にグラフを作る」だけではなく「データから価値ある情報を引き出し、相手に正しく、効果的に伝えるための技術」を理論と実践の両面から紹介します。

10号館見学　　

パネル展示、各学科ブース個別相談

その他、大学全体の企画（入試相談、留学個別相談、キャンパスツアーなど）

申込方法

下記URLから詳細を確認のうえ、事前エントリーをしてください。

事前エントリー、当日のタイムスケジュールはこちら

【お問い合わせ】

昭和女子大学アドミッションセンター　　

spass@swu.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

昭和女子大学企画広報部

TEL：03-3411-6597

メール：kouhou@swu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/