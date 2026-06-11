【株式会社NIJIN】全国の教員が東京に集結。「深い学び」をテーマにした対面イベント『磨け授業力Deeper Learning』を8月1日に開催

株式会社NIJIN

教育スタートアップの株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する、効果実感96％の教員研修プラットフォーム「授業てらす」は、より良い授業力向上、より子ども主体の授業を求め「深い学び」をテーマに対面セミナーを2026年8月1日東京都港区にて開催いたします。

港区産業復興センターが共催となりイベントを進めています。

イベント詳細・お申し込みURL：https://minatoku.peatix.com/

■ 本イベントの開催の背景

新学習指導要領の実施以降、学校現場では「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められています。

しかし

・深い学びとは具体的に何なのか

・子どもが深く学んでいる姿とは何か

・教材研究をどのように行えばよいのか

と悩む教員も少なくありません。

また多忙化する学校現場において全国の実践家と直接学びあう機会は限られています。

そこで授業てらすは、「全国の教員が集まり、深い学びについて本気で考え、語り合う場を作りたい」

という思いから本イベントを企画しました。

■ 本セミナーの見どころ

新潟大学付属小学校で研究主任を務めながらも多数の国語についての著書を執筆している中野先生と、国立学園小学校で教頭職を担いながらも算数授業も行っている尾崎先生の「深い学び」についての講義を聞くことができます。またそれだけでなく、参加者5名には「学びが深まった授業」について5分間でプレゼンをしてもらいます。そしてそのプレゼンについての尾崎先生と中野先生からフィードバックをもらいます。たくさんの観点からの学びが得られるこれとない機会です。

登壇講師プロフィール 尾崎 正彦（おざき まさひこ）氏 ／ 国立学園小学校 教頭

関西大学初等部での20年以上の教諭経験を経て現職。教頭を務める傍ら、自らも教壇に立ち続ける算数教育の第一人者。

主な実績：リクルート「スタディサプリ」講師（小学校算数基礎講座）

学校図書「みんなと学ぶ小学校算数」教科書編集委員

全国算数授業研究会 常任理事

受賞歴：東京理科大学「数学・授業の達人大賞」優秀賞、小学館「わたしの教育記録」特選など

著書：『小学校新学習指導要領 算数の授業づくり』『算数の授業がもっとうまくなる50の技』（ともに明治図書）など多数

中野 裕己（なかの ゆうき）

新潟大学新潟附属小学校





次世代の国語教育のホープとしてご活躍される中野先生。対話やICTツールの活用をとおして、子どもが学びを深めていく指導技術は高く評価されています。新しい国語の提唱者として、附属の公開研究会やイベントセミナーには全国から参加者が集まる、今注目の先生です。



■ 研究領域は，国語科（読むこと），対話指導，ICT&シンキングツール活用

■ Google educator group Niigata cityリーダー

■ 新潟音読研究会 幹事

■ 国語実践研究会会長

■ 「授業はタイミングが９割」など著書多

イベント概要

イベント名：【小学校教諭対象】磨け授業力～Deeper Learning～「深い学び」

日時：2026年８月１日（土）12：00～16：00

形式：対面セミナー

場所：港区産業復興センター

対象：小学校教諭、教育関係者、教育に関心のある方

参加費：2,000円・授業てらす会員無料

主催：授業てらす（株式会社NIJIN）

詳細・申込方法：Peatixページ（https://minatoku.peatix.com/）よりお申し込みください。

■授業てらすとは

株式会社NILINNが運営する「授業てらす」は、全国の教室をHAPPYに！することを目指し、

累計1000名超の先生が利用した効果実感96％の教員研修プラットフォームです。 実名制で心理的安全性の高いオンラインサロンであり、全国のプロ講師の一流の授業を「見る」、自分の授業動画を投稿してフィードバックを受ける「見せる」、高い志を持った先生と「語り合う」という3つのメソッドを通して、確かな成長の場を提供しています。これまでに300回以上のセミナー・学習会を開催し、たくさんのコンテンツを通して多くの幸せな先生、子ども、教室を生んできました。

ホームページ：https://jugyoterrace.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名 ：株式会社NIJIN

所在地 ：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者 ：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://nijin.co.jp/