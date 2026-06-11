ドミノ・ピザ、ピザ全品Mサイズへのサイズアップ無料！「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーン6月15日（月）より14日間限定開催

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、日本中で高まるスポーツ観戦への熱量を受け、6月15日（月）～6月28日（日）までの14日間限定で「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催いたします。

複数人で集まってワイワイ盛り上がるスポーツ観戦には、みんなでシェアできるピザがおすすめです。「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンでは、デリバリー限定で、通常600円もしくは700円かかるSサイズからMサイズへのサイズアップが無料に！ピザ全品対象なので、お好きなピザをご注文可能！アツアツのピザを片手に、アツい試合をぜひ応援しましょう！

- SサイズからMサイズへのサイズアップが14日間限定で無料！ピザ全品対象の「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンは、6月15日（月）開催ドミノ・ピザは、手に汗握る熱いスポーツ観戦をアツアツのピザでサポートしたいという想いから、6月15日（月）～6月28日（日）までの14日間限定で「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンでは、デリバリー限定で、通常600円もしくは700円かかるSサイズからMサイズへのサイズアップが無料でご利用いただけます。ピザ全品対象なので、お好きなピザをお選びいただき、ぜひみんなでアツアツのおいしさをシェアしながら、熱い試合観戦をお楽しみください。

【おすすめピザ】ドミノ・デラックス

ドミノ・デラックスは1985年の創業時から40年以上お客様に愛されている、ドミノのスタメン商品です。ドミノオリジナルトマトソースの上にオニオン、ピーマンをのせ、ポーク100％でジューシーなペパロニとハーブやスパイスの効いたイタリアンソーセージ、さらにマッシュルームをトッピング。ひと口頬張れば、野菜のシャキシャキ食感とお肉の旨みを一度にお楽しみいただけます。まんまるで赤いペパロニは、まるで日の丸のよう。日本中が熱くなるスポーツ観戦の際は、ぜひアツアツのドミノ・デラックスを片手に、盛り上がりましょう！

- 「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーン概要開催期間：2026年6月15日（月）～6月28日（日）内容： デリバリー限定で、SサイズからMサイズへのサイズアップが無料。ピザ全品対象。クーポン番号：073784 ※このクーポンはオンライン注文限定となります。※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。※デリバリー時の最低注文金額は1,000円です。※本キャンペーンは、デリバリー限定です。お持ち帰りでのご注文は、対象外です。※Mサイズピザのデリバリー注文時にクーポンをご利用いただくことでピザ全商品が700円割引となります。（通常600円もしくは700円の追加料金でSサイズからMサイズにサイズアップとなります。）※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリでご注文いただけます。※本キャンペーン期間中、クーポンをご使用いただくことで割引が適用されます。※その他の割引・クーポン・特典・セット商品との併用はできません。追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

- 宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、

ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、

宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。