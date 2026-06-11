京都の魅力と出会う“楽しさの入口“　「京都ファンゲートホテル」7月1日にリブランドオープン

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表取締役：安野 清）は、京都市中心部に位置する「藤ホテル 京都五条」を取得し、新ブランド「京都ファンゲートホテル」として2026年7月1日（水）にリブランドオープンいたします。お客様にとって“楽しさの入口“となるホテルを目指し、新たな宿泊価値を提供してまいります。

公式サイトURL:https://fungatehotel.jp/kyoto/■開業の背景

グランベルホテルグループは、お客様に“FUN TO STAY”を提供するというコンセプトのもとホテル運営を行っています。

2025年に開業した「札幌ファンゲートホテル」に続き、このたびホテル事業拡大の一環として京都市内に新たな宿泊施設を取得し、「京都ファンゲートホテル」としてリブランドオープンいたします。

京都は国内有数の観光都市として世界中から旅行者が訪れており、近年では訪日外国人旅行者の増加に伴い、宿泊需要が拡大しています。こうした市場環境を背景に、国内外の旅行者が京都の魅力をより深く楽しめる滞在拠点として、当施設をリブランドいたします。

ブランド第2弾となる京都ファンゲートホテルは、近年増加するインバウンド需要など多様な旅行スタイルに対応し、お客様にとって京都観光の“楽しさの入口”となるホテルを目指してまいります。

■「京都ファンゲートホテル」の特徴

客室は、和の温かみを感じられるスーペリアツインをはじめ、スタンダードツイン、ツイン、シングルの4タイプをご用意。なかでもスーペリアツインは、訪日外国人のお客様にも京都らしい滞在を満喫していただける空間です。

ファンゲートホテルでは、宿泊に特化した高い利便性と快適性を追求しています。一人旅やビジネス、ご夫婦・ご友人とのご旅行まで、あらゆる用途に寄り添うスマートな拠点として、心地よいひとときをお届けします。

スーペリアツインルームスタンダードツインルームシングルルーム【施設概要】

名称 ：京都ファンゲートホテル

所在地 ：〒600-8178 京都府京都市下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町330番地

アクセス ：京都市営地下鉄烏丸線五条駅6番出口 徒歩3分

土地面積 ：299.31平方メートル

延床面積 ：744.25平方メートル

構造・規模 ：鉄骨造

客室数 ：31室

ロビー(1階)：フロント・ロビー、自動販売機、電子レンジ

公式サイトURL：https://fungatehotel.jp/kyoto/

■ホテル運営会社概要

会社名：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベルーナ100％子会社）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：東京都中央区銀座7丁目2番18号

公式HP：https://granbellhotel.com/

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様の期待に応え、生活の質を高める価値をご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業