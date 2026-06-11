ニュー・クイック厚木・岩井の2会場でミートセンター直売会を6月も開催！朝3時間限定の地域密着イベント！物価高でも“美味しいお肉”を楽しみたい方へ精肉専門店ならではの直売価格商品

株式会社ニュー・クイック

全国に82店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、物流センターを開放し特別価格でお肉を販売する大人気イベント「お肉の専門店 ミートセンター ニュー・クイック 直売会」を、2026年6月13日（土）に神奈川県・厚木センター、2026年6月21日（日）に茨城県・岩井センターにて開催いたします。

本直売会は、精肉専門店ならではの商品を直売会価格で販売する地域密着型のイベントです。ニュー・クイックでは、仕入れ・加工・配送を自社のプロセスセンターで一括管理する体制を活かし、品質にこだわったお肉を安定してお届けしています。6月の直売会では、焼肉・ステーキ・すき焼き用商品などを直売会ならではの価格で販売。物価高が続く中でも、ご家庭の食卓で“美味しいお肉”を楽しんでいただきたいという思いから、日常使いから週末の団らんまで幅広く活用できる商品を取り揃えます。

6月は、厚木センターと岩井センターの2会場で開催。

厚木センターでは、父の日直前の週末に家族で楽しめるステーキ用商品や焼肉用商品などを販売します。岩井センターでは、BBQにもおすすめの焼肉セットや山形県産山形牛の商品を販売するほか、シュークリームやロールケーキでおなじみの洋菓子メーカー「モンテール」のスイーツ商品や、地元・岩井で創業100年以上の松本屋商店によるこんにゃく・しらたき・ところてんなど販売いたします。

また、両会場ではお買い物と一緒に楽しめる人気の屋台メニューを今回もご用意。地域の皆様に、朝市感覚でお立ち寄りいただける直売会として実施いたします。

【厚木センター直売会】6月13日（土）

■イチオシ商品

・国産牛ロースステーキ用（サーロイン、リブロース）380g ／2,000円（税込）

・北海道産「北のきわみ牛」よりどりセール 1パック2,000円（税込）、よりどり2パック3,000円（税込）

＊福島サクランボも販売いたします。

【岩井センター直売会】6月21日（日）

■イチオシ商品

・国産牛焼肉用1パック 500g／3,000円（税込）

・山形県産山形牛 サーロインステーキ用、リブロースすき焼き・鉄板焼き用 各1パック 300g ／ 3,000円（税込）

＊モンテールのスイーツ商品（30%OFF）、松本屋商店によるこんにゃく、しらたき、ところてんも販売いたします。

＜恒例となった屋台メニューが今回も登場！！＞

お買い物の合間に楽しめる屋台メニューも販売予定です。直売会ならではのお肉の買い物に加え、会場で味わえるできたてメニューもお楽しみいただけます。

■ワイルドステーキBOX 税込1,000円

■ケバブ風サンド 税込500円

■＜ニュー・クイック×ピザーラのピザ2種＞ 各１枚（直径22.8cm）税込1,600円

・横濱グルメ倶楽部 厚切りベーコンのピザ ～カレーソース～

・横濱グルメ倶楽部 ビアソーセージ＆熟成サラミ～トマトソース～

■シャウエッセン(R)ホットドッグ（※厚木センター限定）

■シャウエッセン(R)ホットドッグチーズ＆ペッパー（※厚木センター限定）

※屋台メニューは変更となる場合がございます。

※売切れ次第終了となります。

開催概要

＜厚木センター直売会＞

- 開催日：2026年6月13日（土）- 開催時間：8:00～11:00- 会場：ニュー・クイック厚木センター- 住所：〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3200- お問い合わせ：ニュー・クイック商品部厚木センター TEL：046-227-1129

＜岩井センター直売会＞

- 開催日：2026年6月21日（日）- 開催時間：8:00～11:00- 会場：ニュー・クイック岩井センター- 住所：〒306-0617 茨城県坂東市神田2445-12- お問い合わせ：ニュー・クイック商品部岩井センター TEL：0297-36-2911

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

※天候等の事情により、産地が変更または入荷がない場合がございます。

※各センターともに駐車場のご用意がございますが、当日は混雑が予想されます。予めご了承ください。

※販売商品・屋台メニューは変更となる場合がございます。

※写真はイメージです。