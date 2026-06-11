GMOクリック証券：国内店頭CFD取引高シェア12年連続No.1を達成

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOクリック証券株式会社（※1）（代表取締役社長：高島 秀行、以下：当社）は、国内店頭CFD取引高シェアが12年連続No.1（※2）となりましたので、お知らせいたします。

（※1）GMOクリック証券株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

（※2）日本証券業協会及び日本商品先物取引協会の統計情報より当社調べ（2014年1月～2025年12月）。集計対象は、店頭証券CFDは個別株・株価指数・債券・その他有価証券、店頭商品CFDはエネルギー・貴金属・農産物です。

当社は、2010年4月に日本初（※3）の自社開発システムによるCFD取引サービスの提供を開始して以来、銘柄拡充や取引ツールの機能・使いやすさの向上に加え、少額取引への対応や取引コストの低減など、お客様の利便性向上に努めてまいりました。

2025年は、4月の米国関税政策を契機とした米中貿易摩擦の激化や世界経済の減速懸念を背景に、株式市場のボラティリティが大きく上昇し、当社では株価指数CFD銘柄を中心に取引が活発化しました。また、景気不透明感の高まりを受け、「安全資産」として知られる金価格が上昇したことで、「金スポット」の取引も大きく増加しました。さらに、同年10月以降は金・銀などの商品市場が活況を呈し、商品CFD取引が大きく伸長したことから、当社の年間取引高は過去最高を記録しました。

この結果、2025年度の当社CFD国内取引高シェアは、店頭証券CFDが61.6％、店頭商品CFDが56.4％となり、12年連続でシェアNo.1を達成することができました。これはひとえに、当社CFD取引サービスをご利用いただいているお客様のご支持によるものと、心より感謝申し上げます。

（※3）2010年4月19日時点、当社調べ。

CFD（Contract for difference：差金決済取引）は、為替や株式、株価指数、原油や金のような商品など、様々な資産に投資することができる金融商品です。人気の「FX」もCFDの一つで、為替を投資対象とするものが「FX」と呼ばれています。CFDは、担保として「証拠金」を預けることでレバレッジを効かせた取引ができるため、取引したい金額を全額用意することなく、少ない資金から取引をはじめることができます。

【GMOクリック証券のCFD取引について】

当社のCFDは、たった一つの口座で、世界の株価指数から米国株、金・銀・原油などのコモディティまで、世界経済のポイントをおさえた幅広い150銘柄に少額から日本円で投資することができます。CFDの主要銘柄（※4）の最小取引数量は0.1枚で、0.1枚のミニCFDなら最低必要証拠金も従来の10分の1となり、さらに少額からのお取引が可能です。取引ツールは、初心者から上級者までストレスフリーにお取引をしていただけるよう、お客様のお取引スタイルに合わせたスマホアプリや高機能PCツールをご用意しています。

（※4）最小取引数量0.1枚の対象銘柄は、株価指数先物・VIX先物を参照原資産とする銘柄、商品CFDの銘柄です。ETF、ETNを参照原資産とする銘柄、株式CFDの最小取引数量は1枚です。

CFDをより多くのお客様に知っていただくために、主要な銘柄の特徴や価格の変動要因を解説する「CFD銘柄大百科」や、CFDの魅力を分かりやすく解説するページ「はじめてのCFD」をご用意しています。また、アプリなら最短10秒ではじめられる「デモ取引」もご利用いただけます。

・CFD銘柄大百科URL：https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/encyclopedia/

・はじめてのCFD URL：https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/study/

・CFDデモ取引URL：https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/demo/

【CFDデビュー応援！新規CFD口座開設でもれなく全員に200円プレゼント】

現在、新たにCFD取引口座を開設いただいたお客様を対象に、初回取引資金200円をプレゼントしています。最低必要証拠金が少額な当社のミニCFDであれば、200円以下でお取引いただけます。

・特典ページURL：https://www.click-sec.com/corp/campaign/cfd_pg/

当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。

【GMOクリック証券株式会社について】

GMOクリック証券株式会社は2005年10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。

【会社概要】 URL：https://www.click-sec.com/

商号 GMOクリック証券株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 高島 秀行

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業

資本金 43億4,666万3,925円

設立年月日 2005年10月28日