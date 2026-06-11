沒入の先に現れる、一生モノの「実用アート」―スマホスタンド機能付き金属組立模型「エクスプローラーメカ X-7」新発売

碩輝網絡貿易有限公司スマートフォンスタンドとして使える人型メタルモデル。実用性とデザイン性を兼ね備えた金属模型。

近年、日本国内で緩やかな物価上昇が続き、消費者の購入価値観が大きく转換しています。従来の使い捨て型雑貨を繰り返し購入する「消耗型消費」から、長期間使用でき、年月を経ても価値を保つ「长期保有型消費」へのシフトが顕著です。特に 20 代後半から 50 代のビジネスパーソン、リモートワーカー、インテリア爱好家やコレクター層では、趣味を満たしつつ、長年使い込むことで独自の风合いが増す、一生モノの「コレクションアイテム」へのニーズが急拡大しています。

こうした市場の変化とユーザーのニーズに応えるハイエンドブランドが BLDB（ビルディングブロック）です。同ブランドは「精密技術 × 芸術デザイン × 実用性 × 長期保有価値」をコアコンセプトに、単なる観賞用模型を超え、日常で活用できるインダストリアルアートアイテムを企画・開発・販売。趣味和实用、そして長期的な保有価値を両立した製品ラインを展開しています。

今回、同ブランドから新たに発売される『エクスプローラーメカ X-7』は、スチームパンクな SF 探検家メカのデザインと、スマートフォンスタンドの実用機能を融合させた 2in1 複合機能モデルです。全 673 個に及ぶ精密金属パーツを自らの手で組み上げ、完成後は芸術的なアートオブジェとして、そして日々の実用ツールとして、長年使い込むことで「家宝」へと昇華させることができる、新たな一生モノの選択肢です。

スマートフォンスタンド機能を備えた人型3Dメタルモデル。デスクセットアップに映える高級メタルパズル完成品。

■ 製品の特徴

1. 2in1 の複合機能―没入の先に現れる、実用的なデスクアート 最大の特徴は2in1 の複合機能であり、完成後は芸術的なメカモデルとして観賞できるだけでなく、安定したスマートフォンスタンドとして日常的に活用可能。動画視聴、リモート会議、電子書籍閲覧など様々なシーンで役立ち、見た目の美しさと実用性を両立した点が大きな魅力です。

2. 探検家メカをモチーフにした緻密なデザイン 新作エクスプローラーメカ X-7 は、スチームパンクと SF 探検家をイメージしたメカニカルデザインを採用し、全 673 個に及ぶ精密パーツで構成された 3D 金属組立キットです。肩部の探査ライン、緻密な歯車構造、立体的な骨格デザインを細部まで再現。近未来的な荒野探検の世界観を表現しており、デスク、書斎、リビング、オフィスのあらゆる空間に馴染みます。

3. 高品質金属素材による堅牢性と滑らかな手触り 本体にはステンレス鋼を主体に鉄・真鍮（しんちゅう）の複合素材を使用し、工業用 CNC 精密切削加工を施し、0.1mm 以下の公差でパーツを製作。表面の研磨処理によりバリを完全に除去し、組立時の安全性と滑らかな手触りを実現。一般的なプラスチック製スマホスタンドや簡易雑貨とは異なり、数十年の长期使用にも耐える堅牢性を備えています。

4. 没入感のある組立体験とデジタルデトックス 接着剤や塗装を一切使用せず、専用ネジとボルトによる完全嵌合式構造を採用。標準で専用組立工具セットと日本語図解説明書が付属し、初心者から中級のホビー愛好家まで幅広く挑戦できます。平均組立時間は 5～6 時間と設定されており、スマートフォンや SNS の情報ノイズから離れ、手作業に集中する「デジタルデトックス」の時間を創出。日々のストレスを緩和し、集中力を養う効果も期待できます。自分の手で一つひとつパーツを組み上げて完成させた作品は、単なる既製品とは異なり、制作者自身の思い出が宿り、使い込むうちに風合いが増す独自の価値を育みます。

未来的なロボットデザインのメタルクラフト。スマホスタンド機能付きでデスク環境を格上げする模型。

■ 環境に配慮したサステナブルな選択と価値保存

素材の特性から、本製品はインフレ時代の価値保存アイテムとしても優位性を持っています。ステンレス鋼、鉄、真鍮といった金属素材は経年劣化が極めて少なく、室内で適切に保管・使用すれば、数十年経っても形状や光沢を維持。プラスチック製品のように数年で廃棄・買い替えの必要がなく、繰り返し購入するコストを削減でき、環境にも配慮したサステナブルな選択となります。

また、本製品は趣味のコレクションだけでなく、大切な方へのプレミアムギフトとしても最適です。誕生日や記念日はもちろん、昇進祝い・退職祝い・取引先へのお礼など、ビジネスシーンの高級ギフトとしてもご活用いただけます。量産型の消耗品ギフトとは一線を画し、「手作りの没入体験」と「永久に残る芸術的な完成品」を贈ることで、贈る人のセンスと誠意をしっかりと伝えます。

BLDB-エクスプローラーメカX-7セットBLDB-エクスプローラーメカX-7パーツBLDB-エクスプローラーメカ X-7 アセンブリ

■ ユーザーの疑問を解决

Q1：エクスプローラーメカ X-7 は長期間使用した場合、錆や変形が発生しますか？A1： 本体はステンレス鋼を主力素材とし、鉄・真鍮（しんちゅう）を補完的に使用しており、耐食性・耐摩耗性に優れています。通常の室内環境で使用・保管する限り、数十年にわたって錆、黄変、変形がほとんど生じません。定期的に乾いた布で埃を拭き取るだけで、美しい状態を維持できます。

Q2：インフレ対策として本製品を選ぶメリットは何ですか？A2： 現金はインフレにより価値が目減りしますが、高品質金属製の精密モデルは基本価値が安定し、トレンドに影響されません。特にピース数の多い精密組立キットは、プラスチック製品のように数年で廃棄・買い替えの必要がなく、繰り返し購入するコストを削減できるため、長期的な視点で見れば安定した価値の保有となります。

Q3：スマートフォンスタンドとしての安定性はどうですか？各種機種に対応していますか？A3： メカ本体の重量と重心設計が最適化されており、一般的なスマートフォンを安定的に支えます。国内で普及する iPhone、Android 各機種に幅広く対応し、動画視聴やリモート会議時に安心して使用できます。

Q4：組立の難易度はどのくらいですか、初心者でも挑戦できますか？A4： 本製品は中級難易度に設定されています。日本語の完全図解説明書と専用工具が標準付属し、手順が分かりやすく記載されているため、組立未経験の初心者でも順を追って作業を進めることが可能です。平均組立時間は 5～6 時間となっています。

Q5：パーツの紛失・破損が起きた場合、アフターサポートは受けかりますか？A5： BLDB は日本国内向けに万全なアフターサポート体制を整えています。組立中のパーツ紛失、輸送時の破損、長期使用による部品劣化などのトラブルが発生した際、公式メールからご連絡いただければ、通常 1 営業日以内に専門スタッフが日本語で対応し、国内倉庫から無料で補充パーツを発送いたします。

デスク上でスマホを支えるメカロボット型メタルパズル。機能美を追求した大人向けホビーアイテム。

■ 商品基本仕様・価格情報（2026 年 6 月最新）

商品名： エクスプローラーメカ X-7 673 ピース 2in1 メタル組立キット（スマホホルダー付）

素材： ステンレス鋼 + 鉄 + 真鍮（しんちゅう）複合高品質金属素材

総パーツ数： 673PCS

組立難易度： 中級

想定組立時間： 約 5～6 時間

完成品サイズ： 9cm × 10cm × 26cm

完成品重量： 1300g

标准定価（税込）： \45,000

セール価格（税込）： \34,600

クーポンコード：BLDB20（期間限定割引）

クーポン適用後価格（税込）：\27,680

在庫状況： 国内限定 20 点（完売後次回入荷未定）

标准付属品： 専用組立工具セット、完全図解説明書

搭载機能： SF 探検家メカ造形、スマートフォンスタンド機能

購入特典： 送料無料、返品無料サポート

■ BLDB 安心の国内アフターサポート体制

BLDB は日本国内のユーザーが長期的に安心して製品を保有・使用できるよう、完全国内対応のサポート体制を構築しています。組立に関する質問、製品のメンテナンス相談、パーツ補充の依頼など、すべてのお問い合わせに対して通常 1 営業日以内に日本語で返信いたします。海外ブランドによく見られる言語の壁や対応遅延がなく、数十年単位の长期保有にも対応できるため、「一生モノ」として安心して選ぶことができます。

■ ブランド紹介

BLDB（ビルディングブロック）は「精密技術 × 芸術デザイン × 実用性 × 長期保有価値」をコアコンセプトとする、日本展開のクリエイティブインダストリアルブランドです。単なる趣味玩具を超え、インテリアアート、プレミアムギフト、长期保有コレクションとして多くのユーザーに支持されています。

■ メディア・お問い合わせ先

海外展開主体： 碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

ブランド名： BLDB（ビルディングブロック）

公式オンラインストア： https://bldb.jp(https://bldb.jp)

公式商品ページ： https://bldb.jp/products/explorer-mecha-phone-holder-model

キャラクターモデルをもっと見る：https://bldb.jp/collections/characters

スチームパンク（サイバーパンク）シリーズ：https://bldb.jp/collections/steampunk

海洋生物（動物）シリーズ：https://bldb.jp/collections/marine-life

詳細を見る :https://bldb.jp/products/explorer-mecha-phone-holder-model

お問い合わせメール： info@bldb.jp

※メディア様向けサンプル貸出、高解像度画像・動画提供、インタビュー対応などを随时受け付けております。