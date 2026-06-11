【AP LAB／KACHIKA】ライフスタイルWeek夏に出展、Amazonベストセラー獲得商品を多数展示

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWeek夏」に出展いたします。

本展示会では、プライベートブランド「AP LAB（エーピーラボ）」「KACHIKA（カチカ）」より、Amazonベストセラー獲得商品を含む注目商品を展示予定です。オンラインを中心に届けてきた商品を実際に手に取ってご確認いただきながら、小売・卸・EC事業者、サプライヤー企業の皆さまとの商談機会の創出を目指します。

出展商品を一部ご紹介

＜AP LAB＞

■落ちないハンガー

累計販売数100万本を突破した人気シリーズです。すべらないPVC加工による固定力と、省スペース設計を特長としています。

・商品ページ：https://amzn.asia/d/0iFVejPT

■水切りラック

Amazonベストセラーを獲得した、縦型・省スペース設計の水切りラックです。カトラリー入れ、回転式排水機能、防サビ加工などを備え、限られたキッチンスペースでも使いやすい大容量設計を特長としています。

・商品ページ：https://amzn.asia/d/0fdAqan1

＜KACHIKA＞

■超臨界スリッパ

超臨界流体技術により、軽さ・柔らかさ・衝撃吸収性を備えたリカバリースリッパです。約69gの軽量設計と一体成型による耐久性を特長とし、日常使いからギフト提案まで、幅広く展開しやすい商品です。

商品ページ：https://amzn.asia/d/03cLF1uL

■リュック「SOLA」

競争の激しいカテゴリーにおいてAmazonベストセラーを獲得した、デオドラントルーム搭載のユニセックスリュックです。撥水・高耐久素材、多彩な収納、キャリーオン、折りたたみに対応し、通勤・通学から出張・旅行まで幅広く提案しやすい商品です。

商品ページ：https://amzn.asia/d/080jn6OO

そのほか、ライフスタイル雑貨・キッチン用品・ファッション雑貨など、日常使いしやすく販売シーンを想定しやすい商品を多数展示予定です。当日は、仕入れ・卸販売、OEM商品企画、共同企画、サプライヤー企業との協業などに関するご相談も承ります。新たな商材をお探しのバイヤー・卸事業者・EC事業者の皆さまは、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

開催概要

・展示会名：ライフスタイルWeek夏

・公式サイト：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html

・会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

・会場：東京ビッグサイト

・出展社名：株式会社SynaBiz

・出展ブランド：AP LAB、KACHIKA

・ブース番号：L29-46

出展ブランドについて

＜AP LAB＞

―本質を捉え、期待を超える。―

AP LABは、市場データやお客様の声、そして生産背景を一つの「価値」として結びつけるブランドです。

数字やトレンドの先にある、使われ方や本当に求められていることを丁寧に見つめ、商品づくりに反映しています。

海外現地の工場と直接連携することで高いコスト効率を実現し、品質に妥協しないものづくりを行っています。今後も流通の最適化を進め、消費者にとって新しい価値ある選択肢を提供してまいります。

AP LAB（エーピーラボ）ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/AppriciateProductLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0

「価値を、変える。価値で、変える。」

「KACHIKA」は、“ありきたりを作らない”をコンセプトに、本当に価値あるものを届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。

いま、世の中には“どこかで見たような商品”があふれています。そんな時代だからこそ、KACHIKAは“本当に価値のあるもの”だけをかたちにしていきます。

日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、“カチッ”と噛み合う瞬間をお届けします。

KACHIKA（カチカ）ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/KACHIKA/page/34E71B29-9B8A-436E-AE41-7406C6013B3E?lp_asin=B0FJXDS6GS&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_75GBQ71D8N62NQ30HPEB&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/KACHIKA/page/34E71B29-9B8A-436E-AE41-7406C6013B3E?lp_asin=B0FJXDS6GS&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_75GBQ71D8N62NQ30HPEB&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/