EIZO、6年連続「SOMPOサステナビリティ・インデックス」構成銘柄に

EIZO株式会社

EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長 COO：恵比寿 正樹）は、このたび「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定されました。2021年から6年連続での選定となります。

SOMPOアセットマネジメント株式会社の「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、ESG（環境、社会、ガバナンス）の取組みに優れる約300銘柄から構成され、同社によるESG調査の結果に基づき、毎年採用銘柄の見直しが行われています。

当インデックスは、長期的な観点から企業価値を評価することを通じて、長期投資家の資産形成に寄与することを目的とするESGにフォーカスした運用プロダクト「サステナブル運用」に活用されており、年金基金等の複数の機関投資家に採用されています。

当社は、「映像を通じて豊かな未来社会を実現する」という企業理念のもと、気候変動・循環型社会への対応、人権と多様性の尊重、オープンでフェアなガバナンス、サプライチェーンマネジメントの取組み等、ESGに注力した企業活動を続けております。本年もこれらの活動が総合的に評価され、2021年度から6年連続での選定となりました。今後とも、ESGにかかる活動を一層推進し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

▼SOMPOサステナビリティ・インデックスについてはSOMPOアセットマネジメント株式会社のWebサイトをご参照ください。

https://www.sompo-am.co.jp/