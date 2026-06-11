「SOMPOサステナビリティ・インデックス」2026年構成銘柄に選定

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部敏朗、以下「当社」）は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の2026年構成銘柄に選定されました。

本インデックスは、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査（ぶなの森 環境アンケート）」における環境（E）評価および「ESG経営調査」における社会（S）・ガバナンス（G）評価の結果に基づき、ESGの取り組みに優れた約300銘柄で構成されています。当社グループのESGへの取り組みが評価され、5年連続での選定となりました。



当社は今後もサステナビリティ経営を一層推進するとともに、情報開示およびESG評価への対応を強化し、ステークホルダーの皆さまから信頼される企業として持続的な成長を目指してまいります。



なお、当社は本インデックスに加え、「FTSE JPX Blossom Japan Index」「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ」「S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数」などの主要なESG指数にも選定されています。

https://www.shi.co.jp/csr/evaluation/index.html