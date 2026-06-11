【家具セール】6/12((金)～6/21(日) 店内展示品・一部現品セール開催
株式会社シマダトレーディング(本社：東京都世田谷区 代表取締役社長:島田 俊輔)が全国14店舗とオンラインストアを運営するインテリアショップNOCE(ノーチェ)は、6月12日(日)～6月21日(日)に対象店舗で展示品・現品セールを行います。
セールイメージ図
店頭展示品を特別価格でご購入いただける、お得な10日間です。人気のソファやダイニングテーブルなど、展示現品ならではの特別価格商品を多数ご用意しております。
展示品セール開催店はこちら
オンラインストアにてセール品の一部をご紹介。展示品はすべて一点限りです。売り切れ次第終了となりますので、気になる商品はお早めにご確認ください。
仙台店 https://noce.ne.jp/staffblog/sendai/sd260612/
新潟店 https://noce.ne.jp/staffblog/niigata/ng260612/
渋谷店 https://noce.ne.jp/staffblog/shibuya/sb260612/
吉祥寺店 https://noce.ne.jp/staffblog/kichijouji/kj260612/
日野橋店 https://noce.ne.jp/staffblog/hinobashi/hy260612/
横浜駅前 https://noce.ne.jp/staffblog/yokohama/yh260612/
名古屋店 https://noce.ne.jp/staffblog/nagoya/na260612/
福岡店 https://noce.ne.jp/staffblog/fukuoka/fuk260612/
今だけの特別価格商品や一点限りの展示品をご紹介しております。
掘り出し物が見つかるチャンスです。ぜひお近くの店舗の展示品情報をご覧ください。
NOCEオンラインストア https://www.noce.co.jp/
Instagram https://www.instagram.com/noce_official/