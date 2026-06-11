【家具セール】6/12((金)～6/21(日)　店内展示品・一部現品セール開催

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株式会社シマダトレーディング

株式会社シマダトレーディング(本社：東京都世田谷区 代表取締役社長:島田 俊輔)が全国14店舗とオンラインストアを運営するインテリアショップNOCE(ノーチェ)は、6月12日(日)～6月21日(日)に対象店舗で展示品・現品セールを行います。





セールイメージ図


店頭展示品を特別価格でご購入いただける、お得な10日間です。人気のソファやダイニングテーブルなど、展示現品ならではの特別価格商品を多数ご用意しております。




展示品セール開催店はこちら


オンラインストアにてセール品の一部をご紹介。展示品はすべて一点限りです。売り切れ次第終了となりますので、気になる商品はお早めにご確認ください。




仙台店　https://noce.ne.jp/staffblog/sendai/sd260612/


新潟店　https://noce.ne.jp/staffblog/niigata/ng260612/


渋谷店　https://noce.ne.jp/staffblog/shibuya/sb260612/


吉祥寺店　https://noce.ne.jp/staffblog/kichijouji/kj260612/


日野橋店　https://noce.ne.jp/staffblog/hinobashi/hy260612/


横浜駅前　https://noce.ne.jp/staffblog/yokohama/yh260612/


名古屋店　https://noce.ne.jp/staffblog/nagoya/na260612/


福岡店　https://noce.ne.jp/staffblog/fukuoka/fuk260612/




今だけの特別価格商品や一点限りの展示品をご紹介しております。
掘り出し物が見つかるチャンスです。ぜひお近くの店舗の展示品情報をご覧ください。




NOCEオンラインストア　https://www.noce.co.jp/


Instagram　https://www.instagram.com/noce_official/