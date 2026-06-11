税理士特化AI「ZeiPilot」、複数スタッフ向け最上位「プロプラン」での導入が決定し、本格運用フェーズへ

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社SynergyAI(本社:大阪府大阪市、代表取締役:Hussam Wafa/フッサム ワファ)が提供する税理士特化型AI「ZeiPilot(ゼイパイロット)」は、提供開始から約1か月で、初の有料利用者を獲得しました。複数スタッフでの利用を前提とする最上位プラン「プロプラン(月額42,000円・税抜)」での導入が決定し、本格的な業務利用フェーズへと移行します。

■ 提供開始から約1か月の経過

ZeiPilotは2026年5月8日に提供を開始し、税理士・会計事務所向けに14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)を提供してきました。

提供開始以降、税理士業界からの関心が継続的に寄せられ、当社では無料オンライン説明会の開催に加え、書類レビュー機能・成果物モード・条文/公開裁決リサーチ機能・助成金申請支援AIエージェントチームなど、サービスの機能拡充を継続的に進めてきました。

この度、最上位プランである「プロプラン」での導入が決定し、ZeiPilotは無料トライアル中心の段階から、本格的な有償運用フェーズへと移行します。

■ プロプランの位置づけ

ZeiPilotは事務所規模に応じた3プラン(ベーシック・スタンダード・プロ)を提供しています。「プロプラン」は、複数スタッフの税理士事務所を想定した最上位プランであり、高頻度オペレーション・複数案件の同時並行業務向けの内容を備えています。

【プロプランの主な内容】

・月額42,000円(税抜)

・月8,400クレジット

(データ分析チーム会話 約76回／知識チーム会話 約128回)

・月550回の税務チャット

(うち月70回まで根拠付きグラウンディング)

・専用サポート

・運用相談の優先対応

複数スタッフでの本格的な業務利用を前提とする最上位プランでの導入は、ZeiPilotが「試験的な利用」から「日常業務で活用するツール」として評価されるフェーズに入ったマイルストーンと位置付けています。

■ 本格運用フェーズに向けて

当社は引き続き、利用者からのフィードバックを反映した機能改善を進めるとともに、税理士事務所での導入拡大を目指してまいります。

2026年度税制改正への継続的な対応、対応業務領域の拡大、専門AIエージェントの拡充など、税理士業務における繁忙期に向けた機能強化にも取り組み、税理士・会計プロフェッショナルが本来の付加価値業務に集中できる環境の実現を進めます。

■ ZeiPilotについて

ZeiPilotは、現役の公認会計士・税理士の監修のもと設計された、税務・会計プロフェッショナル向けのAIワークスペースです。22名の専門AIエージェントが、法人税・消費税・国際税務・相続・M&A・不動産・暗号資産・スタートアップ税務まで網羅し、議論モードと成果物モードの2モードで税務リサーチから会議資料の自動生成まで対応します。

14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)もご用意しています。

URL:https://tax.synlab-ai.com/

■ 会社概要

会社名:株式会社SynergyAI

所在地:大阪府大阪市北区中崎西

代表者:代表取締役 Hussam Wafa(フッサム ワファ)

設立:2026年3月

事業内容:業界特化型AIサービスの開発・提供

URL:https://synlab-ai.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム:https://synlab-ai.com/