【あさぎり牛乳】大丸福岡天神店に期間限定で登場！「あんバター」「抹茶」2つの期間限定商品を販売

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は、2026年6月17日（水）より、大丸福岡天神店 本館B2イベントスぺ―スにて、7日間の期間限定催事出店を行います。

福岡県への出店は、ブランドとして今回が初めてとなります。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

静岡から九州へ。富士山麓のミルクスイーツが福岡初上陸

富士山麓・朝霧高原発のミルクスイーツブランド『あさぎり牛乳』が、九州・福岡の地に初上陸いたします。会場では、産地直送の瓶牛乳をはじめ、プリンやリッチミルクサンド、焼き菓子など、朝霧高原のミルクのおいしさを楽しめる商品を幅広く展開いたします。

さらに今回は、大丸福岡天神店初出店を記念して「あんバター」「抹茶」の2つの期間限定商品を販売いたします。ミルクのコクとあんこの風味が重なる「リッチミルクサンド〈あんバター〉」と、ミルクと抹茶の味わいを楽しめるクッキーアソート「焼きチョコクッキー〈ミルク&抹茶〉」を展開。

今回の福岡初出店を通じて、富士山麓・朝霧高原のミルクのおいしさを、九州のお客様へお届けします。

リッチミルクサンド〈あんバター〉｜

ミルクのコクと小豆の甘みが重なる、人気サンドの新フレーバー

リッチミルクサンド 〈あんバター〉 ＊期間限定発売

■価格：410円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

『あさぎり牛乳』でご好評をいただいているリッチミルクサンドシリーズから、新たに「あんバター」フレーバーが登場。

マスカルポーネがふんわり香るミルククリームに、北海道産小豆の粒あんを合わせ、さっくり軽い食感のバターサブレでサンド。ミルクのやさしいコクと、あんこのほくっとした甘みが重なり合い、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げました。

どこか懐かしく、ほっと心ほどける、和の余韻広がるリッチなサブレサンドです。

焼きチョコクッキー〈ミルク&抹茶〉｜

定番ミルクと新登場の抹茶を楽しむ、2種のアソート

焼きチョコクッキー〈ミルク＆抹茶〉６個入り ＊期間限定発売

■内容：焼きチョコクッキー〈ミルク〉〈抹茶〉各３個入り

◼️価格：1,400円（税込)

■賞味期限：139日【常温商品】

これまでご好評いただいている焼きチョコクッキー〈ミルク〉に加え、新たに〈抹茶〉フレーバーが登場。本商品は、ミルクと抹茶の2種類を詰め合わせたアソートとしてご用意しています。

あさぎり牛乳や静岡県産練乳、生クリームを練り込んだ“さくほろ”食感のクッキー生地に、全粉乳入りのミルクチョコクリームをとじ込めた〈ミルク〉。

静岡県産抹茶を使用したクッキー生地に、なめらかな抹茶チョコクリームを合わせた〈抹茶〉。

ミルクのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さ、それぞれの味わいを一度に楽しめる詰め合わせです。

催事情報

会場：大丸福岡天神店 本館B2イベントスペース

住所：〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神１丁目４番１号

期間：2026年6月17日（水）～2026年6月23日（火）

営業時間：10:00～20:00

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-54-0bcceb2875c769746e5131208b2a09cb.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開