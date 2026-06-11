中国黒竜江省・大慶実証基地4年間の実証データ公開！TOPConモジュールの発電優位性が年々拡大

ジンコソーラージャパン株式会社

このたび、『国家太陽光発電・蓄電実証実験プラットフォーム（大慶基地）実証成果報告書（2025年版）』が正式に発表されました。4年間にわたる屋外実証データにより、N型TOPConモジュールがBCモジュールに対して総合的な発電性能で優位性を有することが、権威ある実証結果として示されました。

N型TOPConモジュールは、優れた両面発電性能、優秀な温度係数、そして長期にわたる安定した発電能力を備え、複数の技術ルートを比較した評価において際立った成果を示しました。これにより、N型TOPCon技術の高い事業価値と幅広い適用性が改めて証明されるとともに、世界各地の太陽光発電所における機器選定の重要な参考指標となっています。

国家太陽光発電・蓄電実証実験プラットフォーム（大慶基地）は、中国黒竜江省の寒冷地域に位置し、年間平均気温はわずか5.5℃です。一方で日射条件に恵まれ、主な放射照度は900～1000W/平方メートル の範囲で安定しています。低温かつ高照度という特殊な環境は、太陽光モジュールの発電効率、運転安定性、環境耐久性を検証する理想的な天然実験場となっています。

同基地の第1期実証プロジェクトは2022年1月に開始され、業界を代表する12社のメーカーと29種類の太陽光モジュール製品が参加し、総設備容量は24.25MWに達しました。4年間にわたる継続的な実地モニタリングにより、実験室環境の限界を排除した客観的かつ公平なデータが蓄積されており、実際の発電所設計・運営において高い参考価値を有しています。

今回の評価では、市場で主流となっているN型TOPConモジュールとN型BCモジュールのライフサイクル全体における発電性能を重点的に比較しました。4年間の総合データによると、TOPConモジュールはBCモジュールに対して平均2.27％の単位出力当たり発電量増益を実現しています。

さらに注目すべき点は、この優位性が年々拡大していることです。発電量増益は2022年の1.39％から、2023年には2.68％へ上昇し、2025年には3.49％まで拡大しました。4年連続の実証データは、TOPConモジュールが長期運転下でも安定した性能を維持しながら、持続的に高い発電能力を発揮できることを示しており、発電所にさらなる長期収益をもたらすことを裏付けています。

また、報告書では同じTOPCon技術を採用した製品同士でも、トップブランド製品と一般製品との間で発電性能に約2％の差が生じる可能性があることも指摘されています。これは、製造技術、技術蓄積、品質管理能力が最終的な発電所収益を大きく左右することを意味しています。

世界でいち早くN型TOPConモジュールの大規模量産を実現した企業の一つであるジンコソーラーは、成熟した量産技術、継続的な技術革新、そして厳格な品質管理体制を強みに、Tiger NeoシリーズをTOPCon市場の第一線に位置付けています。高い信頼性と発電性能を兼ね備えたTiger Neoシリーズは、太陽光発電プロジェクトにおける有力な選択肢となっています。

大慶基地における4年間の実証成果は、膨大な実運転データによって技術論争に終止符を打ち、TOPConが主流N型技術として総合的な競争力を有することを改めて証明しました。

今後もジンコソーラーは、各種権威ある実証プラットフォームのモニタリングデータを継続的に追跡・発信するとともに、技術革新を原動力としてモジュール性能のさらなる向上に取り組みます。より高い発電量、より高い信頼性、そしてより高い投資収益を実現する太陽光発電製品および統合ソリューションをお客様へ提供してまいります。