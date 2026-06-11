個人起業家向けでは国内初。URLを入れるだけで最大２分、100点満点で自動スコア化する無料「AIに選ばれるHP診断ツール」を提供開始

株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ

株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ（本社：東京都、代表取締役：芳月健太郎）は、講師・コンサルタント・セラピスト・士業などの個人起業家のホームページが、ChatGPTやGeminiなどのAI検索にどの程度「選ばれる」状態にあるかを無料で診断するツール「AIに選ばれるHP診断ツール」を2026年6月11日に提供開始いたしました。ホームページのURLを入力するだけで、最大2分でAI検索での評価を100点満点でスコア化します。

【背景1：AIに選ばれる時代、個人起業家にとってホームページが再び不可欠に】

講師・コンサルタント・セラピスト・士業など「個人がブランドになる」仕事にとって、ホームページは自分の専門性を伝える大事な情報拠点です。しかし近年はSNS集客が全盛となり、ホームページを持たずにSNSで活動する個人起業家も少なくありませんでした。

この前提が、AIの普及で変わりつつあります。専門家を探す人が「この分野に詳しい専門家は？」とAIに尋ね、その回答で相談先を選ぶ動きが少しずつ広がってきました。AIが「誰を選ぶか」を判断する際、その人の専門性・実績・人物像がまとまった情報拠点として、ホームページの役割が再び重みを増しています。実際、Search Engine Landの調査では、Google検索のうちクリックされずに完結する「ゼロクリック検索」が2026年初頭に68%に達し、利用者はサイトを開く前にAIの回答で判断する傾向を強めています。つまり、個人起業家にとって、今後、「AIに選ばれているかどうか」が重要になってくると見込まれています。

【背景2：技術偏重になりがちなLLMOの中で、本人のE-E-A-Tを多角的に評価】

AI検索最適化（LLMO）の分野では、構造化データの実装といった技術的な対策に比重が置かれがちです。しかし、Googleが2026年5月15日に公開した公式ガイド「Optimizing your website for generative AI features on Google Search」では、構造化データは生成AI検索に表示されるための必須要件ではないと明記されています。同時にGoogleは、独自性・一次情報・経験を含むE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）と、利用者にとって独自で価値あるコンテンツを重視しています。

「AIに選ばれるHP診断」は、この方針と整合する形で設計しました。構造化データに過度に偏重せず、その人自身のE-E-A-Tを、プロフィール・商品プログラム・その他のコンテンツなど多角的な観点から評価します。「その人がAIに専門家として選ばれるだけの中身を備えているか」を可視化することに、最も重きを置きました。

【背景3：個人起業家が手軽に確認できる手段が、ほとんど存在しなかった】

法人向けのAI検索最適化（LLMO／GEO）診断ツールは次々と登場しているものの、その多くは企業・Web担当者を対象としたものです。講師・コンサルタント・セラピスト・士業といった個人起業家が、自分のホームページがAIにどう評価されているかを、URLを入力するだけで手軽に確認できる手段は、ほとんどありませんでした。

【「AIに選ばれるHP診断」の3つの特長】

1. URLを入れるだけ・最大2分で、AI評価を100点満点でスコア化

診断したいホームページのURLを入力するだけで、最大2分で100点満点の総合点と、エンティティの明確さ、信頼性、コンテンツの引用特性、テクニカルアクセス性が点数で表示されます。

2. 構造化データに偏重せず、本人のE-E-A-Tを多角的に評価

従来のSEO診断やサイト速度診断とは異なり、AIに専門家として認識・推薦されるための観点で評価します。プロフィール・商品プログラム・その他のコンテンツがAIに引用されやすい形か、技術的に正しく読み取れるか、といった軸でスコアを算出。Googleの公式ガイドの考え方を踏まえ、個人ブランドがAIにどのように映るかに重点をおいて設計しています。※あくまで個人向けのため、企業のホームページなどは適切なスコアは出ません。

3. 個人起業家に特化した、AIブランディング診断ツールとして国内初（当社調べ）

個人起業家のホームページに特化し、AIに選ばれるかをURL入力だけで自動スコア診断するツールは、当社が調査した範囲では他に確認できませんでした（当社調べ）。（※）

（※）※当社調べ。2026年6月時点、国内のGEO／LLMO／AEO診断ツールを対象とした自社調査による。確認した範囲では、いずれも法人・汎用向けであり、個人起業家に特化したものは確認できませんでした。

AIに選ばれるHP診断ツールのTOP画面芳月健太郎公式サイトのバナー画面

【ご利用方法】

ホームページのURLを入力するだけで、誰でも無料・最大2分で診断結果（100点満点のスコア）を確認できます。さらに、診断後にメールアドレスを入力すると、より詳しい改善ポイントを記した詳細版レポートを閲覧できます。

▶診断ページ（無料・メールアドレス不要で診断可能）：

https://aibranding-hp-shindan.pages.dev/full-ip/?key=prtimes

（診断後、メールアドレスを入力すると詳細版レポートが表示されます。※7/15まで）

【ツール概要】

・ 名称：AIに選ばれるHP診断ツール

・ 内容：ホームページのURLを入力すると、AI検索での評価を100点満点でスコア化する無料の自動診断ツール

・ 対象：講師・コンサルタント・セラピスト・士業など、個人で専門サービスを提供する起業家

・ 料金：無料

・ 診断時間：最大2分

・ 技術：Claude API（Anthropic社の大規模言語モデル）を活用した、AIによるAIブランディング最適化診断

【開発者プロフィール】

芳月 健太郎（Kentaro Hougetsu） ブランド戦略プロデューサー。株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ 代表取締役。博報堂グループなど広告業界で23年間のキャリアを積み、2014年に独立。これまで累計800名以上の起業家・経営者のブランディングを支援。独自の「深層心理ライティング(R)」と最新のAI戦略を組み合わせた「次世代AIブランディング」を提唱し、AI時代における個人起業家の生存戦略を支援している。商業出版3冊のほか、Kindle電子書籍『AIブランディング』（Amazon3部門1位）、『AIブランディングII』（Amazon1部門1位）を出版。

【会社概要・本件に関するお問い合わせ先】

・ 企業名：株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ

・ 代表者：代表取締役 芳月 健太郎

・ 所在地：東京都千代田区

・ 事業内容：ブランドコンサルティング、起業家支援

・ 公式サイト：https://planning-coach.com/