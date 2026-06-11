累計販売20万食突破！グルテンフリーなのに、もちもち。健康志向の食卓に選ばれた『もちもち玄米めん』

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）が販売する、「もちもち玄米めん」のシリーズ累計出荷数が2026年5月末時点で20万食を突破いたしました。食の多様化が進む中、玄米由来のもちもち食感と使いやすさが幅広い層から支持を集めています。

国産玄米で作ったもちもち玄米めん

YUWAERU もちもち玄米めん

食の多様化によって主食も選べる時代になっているからこそ、玄米食のバリエーションと選択肢を増やすべく、私たちYUWAERUは玄米めんの開発に取り組みました。



原料は、焙煎した玄米粉と馬鈴薯澱粉のみ。焙煎玄米の香ばしさと甘みが特長です。しっかりとしたコシともちもち食感は冷やしても温めても。パスタ、うどん、中華めんのように様々な料理にお使いいただけます。

お米のおいしさを麺にも

国産玄米で作ったもちもち玄米めん焙煎玄米の香ばしさと甘みが特長です

山形県の北の玄関口、自然豊かな山間の真室川町で製造。国産玄米だけで作っています。

黒米めんは岩手県産黒米を練り込んでおり、アントシアニンによって色鮮やかな紫色に。

蒸してから寝かせることで熟成され、うま味を引き出しており、コシが強く、歯ごたえがあるので、満腹感も長持ちするのが玄米めんの特徴です。

自家焙煎で唯一無二の香ばしさに

玄米の良さを最大限に生かす製造

玄米めんの製造では、焙煎することで、玄米特有のえぐみを香ばしさに変え、お米の甘みを引き立たせています。専用の蒸し器で蒸してから一晩寝かせることで、熟成された旨みを凝縮。

また、常温で長期保存ができるのも嬉しいポイントで、いつでも食べられるようにストックしておくと安心です。

もちもち玄米めん プレーン

和・洋・中どんな食べ方でもOK

ざるうどんのように冷やして喉ごしを楽しんだり、パスタソースに絡めて本格的な生パスタにも。アレンジ次第で幅広くお使いいただける自信作です。

うどんにパスタに冷やし中華に和え麺に

◆商品概要

商品名：もちもち玄米めん

原材料：

【もちもち玄米めん プレーン】玄米（国産）、馬鈴薯澱粉（北海道製造）

【もちもち玄米めん 黒米】玄米（国産）、馬鈴薯澱粉（北海道製造）、黒米（国産）

内容量：120g/個

YUWAERU公式オンラインショップ販売価格：3,720円（税込）/2種10個セット

賞味期限：365日

詳細を見る :https://nekase-genmai.com/goods_category/genmainoodles

株式会社結わえる

「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実現できる、健康で豊かな気持ちいい世の中に繋がっていくと私たちは考えます。

これが玄米？！と誰もが驚くもっちもちの「寝かせ玄米(R)」を開発し、ごはんパックの自社工場製造、店舗、EC、卸OEMを展開しています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

寝かせ玄米(R)ごはんパック

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

公式サイト・SNS

オンラインストア：https://nekase-genmai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yuwaeru.online/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCwCUbHkizOzaRbabewVoEAg

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YUWAERU直営店舗

・YUWAERU蔵前本店：https://www.instagram.com/yuwaeru_honten/

・YUWAERU札幌円山公園店：https://www.instagram.com/yuwaeru_sapporo/



本件に関するお問合せ

株式会社結わえる 広報担当

Mail： press@yuwaeru.co.jp