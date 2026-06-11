映画公開に合わせたナムコ限定プライズや特典が登場であります！『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』×ナムコキャンペーン

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、6月26日(金)に公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』を記念し、「『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』×ナムコキャンペーン」を、2026年6月26日(金)から8月2日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で開催します。

本キャンペーンでは、ケロロ軍曹の大きなぬいぐるみや、日向家をはじめとしたキャラクターたちのちびぐるみなどのナムコ限定景品が「ナムコ」及び「ナムクレ」に登場します。

期間中、キャンペーンを実施している「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「つながる！共鳴ステッカー(全5種)」をランダムで1つプレゼントします。

また、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の鑑賞済み映画半券を提示した方に「ポストカード(全1種）」を1枚お渡しします。

さらに、ナムコプライズ担当公式X(@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

×ナムコキャンペーン特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/keroro/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/keroro/)

■ケロロ軍曹のナムコ限定景品が登場！

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のナムコ限定景品が、6月26日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムクレ」に順次登場します。

6月26日(金)登場予定

ケロロ軍曹 めちゃもふぐっとぬいぐるみ

～ナムコキャンペーン～

全1種

サイズ：約35cm

6月26日(金)登場予定

ケロロ軍曹 ちびぐるみ～ナムコキャンペーン～

全5種

サイズ：約11cm

■対象クレーンゲーム機をプレイで「つながる！共鳴ステッカー」をプレゼント！

キャンペーンを実施している「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「つながる！共鳴ステッカー(全5種)」をランダムで1つプレゼントします。

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です。

※絵柄は選べません。

つながる！共鳴ステッカー

全5種

サイズ：約W5cm×H7cm

■鑑賞済み映画半券の提示で「ポストカード」をプレゼント！

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の鑑賞済み映画半券を提示した方に「ポストカード(全1種）」を1枚お渡しします。

※お一人さまにつき１回限りお渡しします。

※「ナムクレ」は対象外です。

ポストカード

全1種

サイズ：約100mm×148mm

■フォロー&リポストキャンペーンを開催！

ナムコプライズ担当公式X(@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを6月11日(木)より実施します。

《実施期間》

2026年6月11日(木)11:00～6月25日(木)23:59まで

《応募方法》

1．ナムコプライズ担当公式Xアカウント( @namco_prize )をフォロー

2．指定のポストをリポスト

《当選者数》

合計5名さま

《プレゼント》

ケロロ軍曹「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」

【セット内容】

1. ケロロ軍曹 めちゃもふぐっとぬいぐるみ～ナムコキャンペーン～

2. ケロロ軍曹 ちびぐるみ～ナムコキャンペーン～

3. つながる！共鳴ステッカー(全5種)

4. ポストカード(全1種)

◆「ナムコポイントアプリ」とは◆

「ナムコ」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。

▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

◆「ナムコオンラインクレーン」(ナムクレ)とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/keroro202606R

▼「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※景品・特典は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会 (C)Bandai Namco Experience Inc.