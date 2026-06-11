「トーベとムーミン展～とっておきのものを探しに～」＠福岡市美術館　平日限定来場特典、コラボレーションメニュー　実施決定！

株式会社西日本新聞社

本展はムーミンの生みの親で、絵画、風刺画、漫画、絵本、小説など多方面に才能を発揮したアーティスト、トーベ・ヤンソン（1914-2001）を紹介する展覧会です。

初期の油彩画や第二次世界大戦前後の風刺画、「ムーミン」小説・コミックスの原画やスケッチ、愛用品など約300点を通して、トーベの創作の世界を振り返ります。また、彼女の人生が色濃く反映された「ムーミン」シリーズの魅力にも迫ります。

平日限定来場特典 ステッカー配布決定！ ※数量限定

福岡会場では、会期中の平日限定で「福岡会場オリジナルステッカー」をプレゼントします。

※配布ステッカーイメージです。

＜配布対象期間＞



2026年7月4日（土）～8月30日（日）

会期中の平日限定

※各日数量限定・先着順となります。

※チケットをお持ちの方が配布対象となります。（未就学の方へのお渡しは行っておりません。）

※画像はイメージです。

※お1人様につき1点をお渡しします。

『ムーミン×ホテルニューオータニ博多』コラボレーションメニュー

「トーベとムーミン展～とっておきのものを探しに～」福岡市美術館の開催を記念して、

ホテルニューオータニ博多が運営する福岡市美術館内のレストラン＆カフェにて

コラボレーションメニューの提供が決定いたしました！

この機会にぜひ、かわいくて美味しいメニューもお楽しみください。

■2階「レストラン プルヌス」

ムーミン 欧風ミートボールカレー（扇子付き） \2,600スナフキン テントトルティーヤ （扇子付き）\2,000【7月のみ販売】ムーミンママ 手作りサーモンバーガー（扇子付き）\2,500【8月のみ販売】リトルミイ かぶりつきサーモンバーガー（扇子付き）\2,500ムーミン谷の星空フラッペ（扇子付き）\1,600

■1階「カフェ アクアム」

ムーミン谷の森のしずく／ムーミン谷の森のベリーソーダ （アクリルコースター1個付き）各\1,300ムーミン フロート（アクリルコースター1個付き）各\1,500

詳細はコチラ▼ :https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/museum-restaurant/moomin/

開催概要

会期：2026年7月4日（土）～8月30日（日）

場所：福岡市美術館 特別展示室（〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6）

開館時間：9時30分～17時30分 ※金・土曜は20時閉館 ※最終入場は30分前まで

休館日：月曜日 ※祝日の場合は開館し翌平日休館

お問い合わせ：福岡市美術館 TEL:092-714-6051

主催：福岡市美術館、西日本新聞社、ＫＢＣ、西日本新聞イベントサービス、朝日新聞社

企画協力：ヘルシンキ市立美術館

後援：フィンランド大使館

協賛：NISSHA

協力：ライツ・アンド・ブランズ、S２、フィンエアー、フィンエアーカーゴ

※本展はフィンランドのヘルシンキ市立美術館の協力により企画されました。メインキュレーターは、同館のヘリ・ハルニ氏です。