大阪銘菓“おこし”の老舗・あみだ池大黒×「かえるのピクルス」新デザインのコラボレーションスイーツが今年も登場！

株式会社あみだ池大黒

1805年(文化2年)創業の大阪銘菓“おこし”の老舗である、株式会社あみだ池大黒(本店所在地：大阪市西区／代表取締役社長：小林 昌平)は、2026年6月12日（金）から2026年6月25日（木）まで大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」で開催される、かえるのピクルス期間限定イベント「Happy Birthday！」にあわせ、 “新感覚おこし”のコンセプトショップ「pon pon Ja pon ルクア イーレ店」にて期間限定のコラボレーション商品「マシュー＆クリスピー（M&C）ケーキ かえるのピクルス」（新デザイン全5種）と、リニューアルした限定シールつきのアソートカップを販売いたします。

「ルクア大阪」西館の「ルクア イーレ」にて、2026年6月12日（金）から2026年6月25日（木）まで開催される「かえるのピクルス期間限定イベント『Happy Birthday！』」では、「かえるのピクルス」のコラボレーションメニューや、イベント限定商品が並びます。

あみだ池大黒では、昨年も「かえるのピクルス」のかわいい世界観を再現したコラボレーションスイーツを販売し、大変ご好評を頂きました。

それを受けて、あみだ池大黒の“新感覚おこしブランド”を販売する「pon pon Ja pon ルクア イーレ店」では、昨年好評を博した“おこしケーキ”「マシュー＆クリスピー」のかえるのピクルスデザイン商品を、今年は全5種類の新デザインで販売いたします。また、アソートカップには、もち米を使用した昔ながらの粒おこし「福の花」を詰め合わせました。4つのフレーバーが楽しめるほか、限定シール（1枚）とともに販売いたします。

■かえるのピクルスを描いた「マシュー＆クリスピー」 新デザイン5種で登場

「マシュー＆クリスピー」は、ふんわりとした軽やかな食感が特徴の”おこしケーキ”です。お米のシリアルをマシュマロで固めた生地に、チョコレートなどでデコレーションを施しました。今年のコラボレーションは、傘をさして雨を楽しむピクルス、車でお出かけをするピクルスなど、見ているだけで心ときめく新たな5種類のデザインでお届けします。

M&Cケーキ かえるのピクルス

【あめのひ】バニラ風味【えんじょい】バニラ風味【窓辺】バニラ風味【おすわり】チョコレート風味【お出かけ】チョコレート風味

◼️かえるのピクルス限定シール付き アソートカップがリニューアル

昨年からリニューアルしたアソートカップには、ピクルスの世界観とともに、若い世代にも昔ながらのおこしの魅力に触れていただきたいとの思いを込め、もち米を使用した伝統的な粒おこし「福の花」を詰め合わせました。また、ピクルスファン必見の限定シール1枚を同梱しています。

福の花：〈ピーナッツ〉〈アーモンド〉〈黒糖しょうが〉〈バニラ風味〉の4種。シールデザイン

■商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/40_1_5e86f57e3f48ecf311b7d09d30a207cc.jpg?v=202606110252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/40_2_8e3c0db7dedbd49b16b375a3bd0be6c3.jpg?v=202606110252 ]

■「かえるのピクルス」とは

かえるのピクルスこと、pickles the frogは1994年に「ぬいぐるみも雑貨のようにオシャレに」をコンセプトに、オリジナル生地を使用した雑貨系ぬいぐるみとして誕生しました。

アクリルの糸をカールさせてからミックスして織ったクリクリの生地と、上目遣いの大きな瞳に癒される！と発売当時からカエル好きの方やピクルスファンの方に愛され続けてきました。

〈参考サイト〉

https://pickles-home.com/profile/

■「Matthew & Chris.P」とは

「Matthew & Chris.P（マシューアンドクリスピー）」は、アメリカの家庭菓子からヒントを得て当社が開発した、日本初のやわらかいおこしです。当社の社員がNYで出会ったお菓子を、独自のレシピと長年のおこしの技術を用いて、日本人好みの新しいお菓子に仕上げました。かわいらしいデザインは、ひとつひとつ心を込めて、手作業で仕上げております。

■「pon pon Ja pon」ブランドについて

「pon pon Ja pon(ポンポンジャポン)」ブランドは

2011年に登場して以来、ロングセラーのブランドです。

2011年に、12種類の洋風フレーバーとカラフルなパッケージが

特徴的な一口サイズおこし「pon pon coco(ポンポンココ)」を発売したのを皮切りに、2015年発売のマシュマロで固めた柔らかいおこし「Matthew & Chris.P(マシューアンドクリスピー)」や、2023年におこしチョコレート「pon pon chocolat（ポンポンショコラ）」が誕生するなど、常に最新スタイルの“おこし”を提案し続けています。

公式ブランドサイト：

https://www.pon-pon-japon.com/

■株式会社あみだ池大黒について

あみだ池大黒は江戸時代半ばの1805年(文化2年)に創業。天下の台所とよばれていた大阪で、「おこし」の製造・販売から事業を開始しました。もともと「粟おこし」は、粟やひえで作られていたのですが、当時の大阪は良質なお米や砂糖が集まってくる場所であることに目をつけ、お米を粟状にしておこしを作るというアイデアから、お米を使った粟おこしとして売り出されました。また、水路工事が盛んであった大阪は、掘ると岩がごろごろ出てくることから、大阪人のシャレも相まって、「大阪の掘りおこし、岩おこし」という事で、岩おこし・粟おこしが大阪銘菓として広まって行きました。「身をおこし、家をおこし、国をおこして、福をおこす」縁起もんとしても人気です。

創業から200年、伝統の「おこし」を守り続けることももちろん大切ですが、歴史にあぐらをかくことなく、和・洋融合の創作菓子を開発するなど、新しい挑戦を続けています。

■会社概要

法人名 ： 株式会社あみだ池大黒

所在地 ： 大阪市西区北堀江3丁目11-26

工場・営業本部： 兵庫県西宮市西宮浜1丁目4-1 西宮本社

代表 ： 代表取締役社長 小林 昌平

創業 ： 文化2年(西暦1805年)

法人設立 ： 昭和26年12月(西暦1951年)

資本金 ： 30,000千円

従業員数 ： 170名(令和8年)

事業内容 ： 和菓子、洋菓子の製造および販売

営業品目 ： 和菓子：大阪名物の「粟おこし」「岩おこし」、米菓、焼菓子、まんじゅう等

洋菓子：チョコレート類、クッキー、ラングドシャ等

URL ： http://www.daikoku.ne.jp/