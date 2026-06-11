うちのこグッズは「飾る」から「つなぐ」へ―国会図書館に納本できるオーダーメイド写真集がシリーズ15冊目を突破

ペットの写真をかたちにする出版サービス「うちのこ写真集」が生まれた経緯

アッカ・コミュニケーションズ合同会社「うちのこ写真集」シリーズ 既刊一覧(https://reiwasyuppan.jp/record/#uchinoko)

近年、アクリルスタンドやクッション、キーホルダーなどの「うちのこグッズ」「ペットグッズ」の人気が高まっています。愛犬・愛猫をモチーフにしたオリジナルグッズを作る文化が広がる一方で、「ペットとの思い出をもっと特別な形で残したい」というニーズも増えています。

「うちのこ写真集」は、そのような声から生まれた"オーダーメイド出版サービス"です。

愛知県名古屋市の保護猫「はっちゃん」からスタートし、これまで16名のペットオーナーの方々が、愛犬や愛猫ほか大切な家族との日常や成長の記録、大切な思い出の写真を一冊の書籍として出版してきました。

ISBN付きの正式な書籍になるから、より多くの人に見てもらうことができる

「うちのこ写真集」の特徴は、お気に入りの写真を集めてオーダーメイドの写真集として制作できるだけでなく、ISBNを取得した正式な書籍として出版することです。完成した写真集は家族や友人と共有できるほか、Amazonで販売することも、自身で手売りすることもできます。

一般的なペットグッズが自宅で楽しむことを目的としているのに対し、「写真集（本）」はペットとの思い出を一冊の本として形にし、より多くの人に見てもらうことができる点が特徴です。

また、出版された写真集は国立国会図書館への納本対象となります。大切な家族であるペットとの思い出を、個人のアルバムだけではなく、書籍という形で社会に残していけることも、本サービスならではの魅力です。



令和出版では今後も、愛犬・愛猫ほか一緒に暮らす動物たちとのかけがえのない日々を本という形で残したいと考える飼い主の皆さまへ、新しい出版体験を提供してまいります。

※この写真集は令和出版の「みんなで創る出版プロジェクト」のプロジェクト、"うちのこ写真集(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)"の一冊として出版されました

掲載ページの一部をご紹介『わんにゃん家族(https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-16/)』より『小さな天使 カプリ Still with us(https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-15/)』より『チワワの雫(https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-14/)』より

オーダーメイドできる「うちのこグッズ」として注目！うちのこ写真集とは？

うちのこ写真集 サービス紹介ページ(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)

「うちのこ写真集」は、あなたの愛するペットの写真を一冊の写真集に仕上げて出版できるサービス。

動物の種類は問わず、複数のペットの写真も1冊に掲載可能です。

フォトブックとは異なり、完成した写真集は書籍としてAmazonで全国販売！

国会図書館にも寄贈するため、半永久的に本として残ることになります。

表紙イメージ見開きイメージうちのこ写真集でできること

お客様単位でペットの写真集が作れるサービスとなります。

例えばわんちゃん1頭のみの写真でもOKですし、

兄弟犬・先住犬・ねこちゃんといったほかのペットとの写真も掲載可能です。

サービス内容：

- 写真集の出版- 完成本の製本・送付- 国会図書館への寄贈（希望者のみ）

対象：

ペット（犬・猫ほかどんな動物でも）／わんちゃん２匹で・ワン友と参加もOK

出版費用：50,000円(税別) ※出版・製本・送料含む

うちのこ写真集の詳細はこちら :https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/

シリーズ最新刊 発売情報

書名：わんにゃん家族（うちのこ写真集シリーズ）

著者：じゅんこママ

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年5月23日

判型：A4スクエア判63ページ

定価（印刷書籍版）：1,500円本体＋税

ISBN：978-4909993380

販売：Amazon

Amazon：https://reiwasyuppan.jp/uchinoko-16

令和出版について

詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-16/

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

PRカードの制作

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/