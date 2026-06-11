【AI時代だからこそ“人間力”で繋がる】通常5,000円が無料に。次のビジネスを創出する「夏の決裁者大交流会」を7/29(水)の「イプロスAI 2026 夏」で初開催！

株式会社イプロス

株式会社イプロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 光之）は、2026年7月29日（水）～31日（金）に有明GYM-EXで開催する展示会「イプロスAI 2026 夏」内「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」において、経営層・役職者限定の特別イベント「夏の決裁者大交流会」を初開催いたします。

それに伴い、通常参加費5,000円が【無料】になる、先着100名様限定の事前申込キャンペーン（6月30日まで）を開始することをお知らせいたします。

■ AI時代の今だからこそ、人間力で繋がるリアルな意思決定の場を

イベントの詳細・事前申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-4/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_12_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_button&rg_src=20260611_12_iprosai2026summer_prpress

昨今、生成AIやAIエージェントの急速な普及により、経営管理や業務プロセスの分析、データ活用など、企業の核心的な経営課題を解決する強力なAIソリューションが次々と登場しています。本展示会「AI/DX 経営課題の解決展」でも、まさにそうした企業の未来を動かす最新テクノロジーが一堂に集結します。

しかし、優れたAIソリューションや戦略という「武器」を手に入れた後、それを自社にどう組み込み、どのように他社と手を組んでスピーディーに事業を展開していくかという「最後の決断と実行」の局面においては、意思決定者同士の強固な信頼関係と熱量が不可欠です。多くの経営者や決裁者が、以下のような想いや課題を抱えています。

●展示会で最新のAIツールや戦略を学んだからこそ、

それを共に形にできる強力なビジネスパートナーを見つけたい

●自社のリアルな経営課題に対して、

同じ目線・同じ熱量でディスカッションできる仲間と出会いたい

●通常の営業プロセスを挟むことなく、

その場でトップ同士がスピード感をもってアライアンスを決断できる場が欲しい

テクノロジーによって進化する時代だからこそ、最後の一歩を動かすのは人と人との「人間力」です。

「AI/DX 経営課題の解決展」で最先端のヒントやソリューションを得た熱量のまま、意思決定権を持つリーダー同士がリアルに繋がり、次のビジネスを具現化する。展示会場内での出会いをその場限りで終わらせず、ビジネスを大きく動かす本質的な1時間を提供いたします。

■ この交流会で得られる3つの価値

１.決裁者同士だからこそ生まれる「質の高い出会い」

ー参加者を社長クラス、役員クラス、部長・マネージャークラスに限定。具体的なビジネスに直結する会話が生まれます。

２.商談・提携につながるリアルな接点

ー営業の前段としての挨拶ではなく、お互いが決裁権を持っているため、その場で意思決定に近いアライアンスの打診や協業のディスカッションが可能です。

３.冷えた地ビールを片手にカジュアルに情報交換

ー7月の暑い季節に嬉しいビールをご用意。リラックスした雰囲気のなかで、同じ立場だからこそ共有できるリアルな課題や打ち手を本音で共有し合えます。

■ 6月30日まで！先着100名様限定「事前申込キャンペーン」

交流会を事前申込いただいた方限定で、通常参加費5,000円のところ、無料にてご参加いただけます。

◆キャンペーン期間：2026年6月30日（火）まで（※定員に達し次第締め切り）

◆特典：交流会参加費 5,000円 ⇒ 無料

◆参加条件：以下すべてを満たす方が対象となります。

本展示会の来場登録（無料）が完了していること。来場登録時の役職が【社長クラス、役員クラス、部長・マネージャークラス】のいずれかであること

※参加条件を満たさない場合には、参加をお断りすることがあります。

▼「夏の決裁者大交流会」詳細・事前申込はこちら

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-4/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-4/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_12_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_link&rg_src=20260611_12_iprosai2026summer_prpress)

■ 開催概要

◆イベント名：夏の決裁者大交流会

◆日程：2026年7月29日（水）17:15～18:15（※展示会1日目の終了後に開催）

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス）

◆開催場所：展示会場内イベントスペース

◆参加費：5,000円（事前申込キャンペーン適用で無料）

◆共催：株式会社オンリーストーリー

クラフトビール等のお飲み物を用意してお待ちしています

■ 共催：株式会社オンリーストーリーについて

・国内No.1規模の8,000名の決裁者が登録するビジネスマッチングプラットフォームを運営

・年間10,000件以上のビジネスマッチングをご支援

・決裁者向けイベント・交流会も通算500回以上実施

本交流会では、オンリーストーリーが培ってきたノウハウを活かし、単なる名刺交換では終わらない“本質的な出会い”を提供します。

■ 注意事項

※交流会は定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。

※プログラム内容は、やむえない事情により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※会場内での録音・録画・撮影は固くお断りいたします。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/163_1_c282f0a8546ba79ed0144a8e5a6b8315.jpg?v=202606110252 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/